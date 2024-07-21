يستعد الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الكبرى للهيئة التشريعية المقبلة، والتي تتمثل في التهديد الروسي، وأزمة الهجرة، وعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، إضافة إلى توسيع الاتحاد، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.

وقال الموقع في تقرير له، إن القدرة التنافسية والإسكان والدفاع ستستحوذ على خريطة الطريق للسلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي، على الأقل حتى عام 2029.

وأكد أنه ستعين على رئيسة المفوضية الأوروبية المعاد انتخابها، أورسولا فون دير لاين، النضال من أجل كل صوت بين شركاء الائتلاف، فالتقارب مع اليمين المتطرف يمكن أن يفجر كل شيء.

وقال الموقع إن أورسولا فون دير لاين، لا تفتقر إلى الطموح لمواجهة فترة ولايتها الثانية، لكنها تعلم أن هذه الولاية المقبلة لن تكون سهلة، كما أن انتخابها لم يكن كذلك.

وتمكنت الزعيمة الألمانية، من الحصول على ثقة أغلبية مقبولة في البرلمان الأوروبي، 401 صوت من أصل 360 صوتًا ضروريًا، بعد عملية طويلة من المفاوضات انتهت بإقناع شركاء الائتلاف الكبير وحزب الخضر.

ورغم أن الحسابات تمضي قدمًا في جمع الأحزاب السياسية الأربعة، فإن فون دير لاين تعرف أن هناك نقاطًا ساخنة، حيث سيتعين عليها الكفاح من أجل كل صوت.

دعم "غير مشروط" لأوكرانيا

لطالما كان دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضروريًا في المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية لضمان النصر في الحرب ضد روسيا، وهو القرار الأول الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع تقريبًا في بداية الدورة التشريعية العاشرة.

وقالت فون دير لاين في كلمتها بعد أن أدانت "مهمة السلام" التي قام بها رئيس الوزراء المجري وزعيم الوطنيين المعارضين، فيكتور أوروبان، إن"روسيا تثق في أن أوروبا والغرب سوف يلينان، وأن بعض الأوروبيين سيتعاونون معها".

وأخفت فون دير لاين علاقاتها الجيدة مع الكرملين، وفق الموقع.

وأكدت للبرلمانيين أنها ستبذل كل ما في وسعها لحماية الأوروبيين، بالتعاون مع حلف "الناتو"، باعتباره الداعم الرئيس، ولكن مع الهدف النهائي المتمثل في سوق دفاعي مشترك في مجموعة السبعة والعشرين.

فوز ترامب

وتتوجه الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع لتسمية الرئيس الجديد في منافسة بين الرئيس الحالي المتعب جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، الذي أصبح أكثر قوة، إذ إن شبح المرشح الجمهوري يقترب من البيت الأبيض، وفي أوروبا ينظرون بقلق بالغ إلى احتمال عودته، بحسب الموقع.

ولفت تقرير "إنفوباي" إلى تأكيد ترامب أنه في حال انتخابه سيعمل "كوسيط سلام" بين أوكرانيا وروسيا، مما يضمن أنه سينهي "بسرعة" حربًا كان من الممكن تجنبها "لو كان هو القائد".

وبالإضافة إلى تصريحاته بشأن الحرب في أوروبا والشرق الأوسط، فمن بين خطط ترامب الاقتصادية تطبيق رسوم جمركية جديدة على "جميع المنتجات التي تستوردها البلاد"، وهو الإجراء الذي يؤدي تنفيذه إلى عرقلة العلاقات التجارية بين بروكسل وواشنطن، فضلًا عن تباطؤ نمو منطقة اليورو، بحسب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.

أخبار ذات علاقة هل تغير دير لاين من سياستها بعد إعادة تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية؟

إدارة أزمة الهجرة

وربما تكون إدارة أزمة الهجرة، واحدة من النقاط التي يظهر فيها الائتلاف خلافات مهمة، والتي دفعت زعيمة حزب الشعب الأوروبي إلى مغازلة اليمين المتطرف الذي تتزعمه جورجيا ميلوني، وهي إستراتيجية أثقلت كاهل صورة فون دير لاين أمام الشركاء، على حد قول التقرير.

وأكد أن فون دير لاين تصر على أن أمن الحدود والهجرة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لهذا السبب تهدف نواياها إلى تشديد الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتسهيل عودة المهاجرين، إذ قدمت إلى البرلمان الأوروبي وثيقة تقترح مضاعفة عدد حرس الحدود والسواحل الأوروبي ثلاث مرات.

ومن ناحية أخرى، تعرضت سياسة فون دير لاين المتعلقة بالهجرة لانتقادات شديدة من قبل حزب الخضر، الذي يطالب باتفاق يحترم حقوق المهاجرين، وفق التقرير.

وأكد أن التوصل إلى اتفاق مع اليمين المتطرف سيعني، على حد تعبير الأحزاب السياسية الثلاثة، "تجاوز الخط الأحمر"، الذي قد يفجر استقرار غرفة منقسمة بالفعل، وأكثر اضطرابًا من أي وقت مضى.

توسيع الكتلة

وتدعو خطط الاتحاد الأوروبي إلى "اتحاد أكبر وأقوى"، فقد تم بالفعل ترشيح انضمام أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في الشرق، والبوسنة والهرسك في غرب البلقان، رغم أن هذه البلدان يجب أن تلبي أولًا جميع المتطلبات الديمقراطية والاقتصادية.

ومع ذلك، فقد أثارت هذه القضية دائمًا نقاشًا داخليًا كبيرًا داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك النوايا المحبطة لضم تركيا، وانتهى ترشيح الدولة التي تعتبر البوابة إلى آسيا إلى تعزيز الخطاب المناهض للهجرة لدى اليمين المتطرف والأحزاب المتشككة في أوروبا.