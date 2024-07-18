تُعقد اليوم الخميس، القمة الرابعة للجماعة السياسية الأوروبية، في المملكة المتحدة بقصر بلينيم، مسقط رأس ونستون تشرشل، قرب أكسفورد، بحضور أكثر من 45 من قادة أوروبا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، سيشدد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر على رغبته بوضع تصور جديد للعلاقات مع شركائه الأوروبيين، ولا سيما في مجال الأمن، كما أن ملفات دعم كييف والديمقراطية وأمن الطاقة والهجرة ستكون حاضرة على جدول أعمال القمة.

وقال زعيم حزب العمال ستارمر: "إنه يريد اغتنام الفرصة لتجديد العلاقة مع أوروبا، بعد الخلافات التي ظهرت مع حكومات المحافظين السابقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وشدد ستارمر في بيان، على أن القمة ستمثل بداية النهج الجديد لهذه الحكومة تجاه أوروبا، مشيرًا كذلك إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وتقول مصادر في داونينغ ستريت: إن ستارمر يعتزم الدفاع عن تعزيز التعاون مع أوروبا ضد الهجرة غير النظامية، ووعد بمكافحة المهربين الذين يسمحون للمهاجرين بالوصول إلى المملكة المتحدة عبر المانش.

يشار إلى أن الجماعة السياسية الأوروبية أُنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بناء على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية الصراع الروسي - الأوكراني.

وتضم الجماعة بشكل غير رسمي، أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 ودولًا أخرى في القارة بروح من الحوار حول قضايا الأمن والاستقرار.

وعقب قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، والتي ضاعف خلالها أعضاء الحلف تعهداتهم بدعم أوكرانيا، يُتوقّع أن يجدد القادة هذا الدعم الخميس للرئيس فولوديمير زيلينسكي المشارك في قمة بلينيم.

وللمرة الأولى يُدعى مسؤولون من حلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحضور هذا الاجتماع، وهو الرابع بعدما نظم في براغ (تشيكيا) وكيشيناو (مولدافيا) وغرناطة (إسبانيا).

ومن أبرز الغائبين عن الاجتماع، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي غاب عن النسختين السابقتين من القمة، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي بقيت في ستراسبورغ حيث سيصوت البرلمان الأوروبي في الوقت نفسه على تجديد ولايتها.



