قالت الشرطة اليونانية اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض بمساعدة إسرائيل، على ثمانية أجانب، وفككت عصابة استخدمت يخوتا لتهريب مواد مخدرة من أوروبا إلى إسرائيل.

وذكرت الشرطة وفقا لـ"رويترز"، أن المشتبه بهم، ومعظمهم من إسرائيل وأوكرانيا، اعتقلوا يوم الاثنين في وسط اليونان، ومثلوا أمام الادعاء العام اليوم الأربعاء.

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وتواصل سلطات مكافحة المخدرات البحث عن المزيد من أفراد العصابة.

وقال مصدر بالشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن من بين المعتقلين إسرائيلي يبلغ من العمر 44 عاما تعتقد السلطات أنه زعيم العصابة.

وعثرت الشرطة على أدلة تكشف أن المخدرات القادمة من دول أوروبية، ربما من هولندا وألمانيا، جرى إخفاؤها في مقطورات سافرت عبر بلغاريا إلى اليونان، قبل أن تُحَمَّل لاحقا على متن يخوت متجهة إلى إسرائيل.

وقالت الشرطة إنها صادرت نحو 130 كيلوغراما من الإكستاسي والكيتامين والقنب.

وتقدر الأرباح غير المشروعة التي حققتها العصابة بنحو 2.5 مليون يورو (2.76 مليون دولار).