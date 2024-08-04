لفت موقع "بزنس إنسايدر"، إلى أن ما سيرتديه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، على منصة المناظرة سيكون ذا أهمية للمشاهدين، ويفسر الكثير حول القوة والمؤهلات والسلطة.

ويعتبر كاتب الملابس الرجالية الشهير ديريك جاي، "الملابس والصورة جزءًا مهمًا من السياسة، ويعود تاريخها إلى الأيام الأولى للملكية الإنجليزية".

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وأردف جاي: "كانت البدلة الذكورية التقليدية، ولا تزال جزءًا ثابتًا من المشهد السياسي الأمريكي، وكان لزامًا على هاريس في ظل هذا المشهد الذكوري لفترة طويلة أن تنحت مكانًا لنفسها كامرأة ملونة".

وتابع جاي أن "مسألة دخول المرأة الفضاء السياسي تتعلق بكيفية قيامها بتبني أو تحدي الزي الرسمي الذكوري للسياسة".

ويرى جاي أن "البدلة الرجالية التقليدية التي يرتديها ترامب تناسب جسده وعلامته التجارية، وتنم عن جمالية صاخبة، وهي غالبًا من طراز "بريوني" باللون الأزرق الداكن، أكتافها مبطنة وممتدة لتعطي شكلا أنحف وأكثر ذكورية للرئيس السابق، فيما يختار ربطات عنق حمراء لامعة من الساتان.

أما هاريس، فهي "تتبنى مظهرًا أكثر هدوءً في ملابسها وبعيدة عن الصخب، إذ وصفت، سبارشا ساها، المشاركة في تأليف كتاب عن المعاني الساسية وتأثيرات أنماط الملابس هذا النمط بأنه "عادي، لكن أنثوي".

وغالبًا ما ترتدي بدلات بنطلون مصممة بألوان آمنة تقليديًا وأحذية "مانولو بلانيك" محايدة، على الرغم من أنها معروفة أيضًا بقربها من أحذية "كونفيرس" الرياضية، كما أنها ترتدي عادة سلسلة من اللؤلؤ في المناسبات المهمة، بحسب الموقع الأمريكي.

وأشارت، شونا شيمز، الأستاذة المساعدة في جامعة روتجرز، إلى أن تصميم ملابس النساء في مجالات يهيمن عليها الرجال غالبًا ما يكون محاولة لإثبات الجدارة والسلطة، وأن "الملابس هي أداة جيدة لإظهار الكفاءة".

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وعلّق جوزيف ألتوزارا، مصمم العديد من بدلات البنطلون التي ترتديها هاريس: "لقد طوّرت هاريس صورة قوية بشكل مذهل، ولكنها أيضًا لا تحاول محو أنوثتها".

في المقابل، صرّح المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، بأن "الرئيس ترامب لديه أكثر أسلوب من أي رئيس في التاريخ".