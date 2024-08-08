عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة، بعد 7 سنوات قضاها في المنفى. بحسب وكالة "فرانس برس".

وأفادت الوكالة، بأن بوتشيمون تحدث اليوم الخميس أمام آلاف من أنصاره، خلال تجمع نُظّم قرب البرلمان.

وقال الزعيم الانفصالي الكاتالوني خلال خطابه بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر: "تحيا كاتالونيا الحرة!".

فيما نادى به أنصاره "رئيسا".

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ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف؛ لدوره في محاولة انفصال أُحبطت عام 2017.

وأتت عودته في اليوم الذي ينتخب فيه برلمان كاتالونيا الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي، سالفادور إيا.