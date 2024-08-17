أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها "صدت" الجيش الأوكراني بالقرب من 3 بلدات في منطقة كورسك، التي تشهد منذ 6 أغسطس/ آب هجومًا بريًّا غير مسبوق عبر الحدود تشنه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنود الروس صدوا هجمات أوكرانية "في اتجاه مناطق كورينفو، وروسكوي، وتشيركاسكوي بوريتشنوي"، وفق وكالة "فرانس برس".

واقتحمت القوات الأوكرانية الحدود إلى منطقة كورسك الروسية، وتقدمت منذ ذلك الحين تقدمًا كبيرًا، ما أجبر موسكو على إجلاء ما يربو على 200 ألف شخص من منازلهم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن النائب ميخائيل شيريميت قوله: "بالنظر إلى وجود عتاد عسكري غربي، مع استخدام ذخيرة وصواريخ غربية في الهجمات على البنية التحتية المدنية، فضلًا عن الدليل الدامغ على مشاركة أجانب في الهجوم على الأراضي الروسية، فإنه يمكن أن نستنتج أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة".