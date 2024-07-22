قالت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الاثنين، إنها جمعت 81 مليون دولار خلال أول 24 ساعة، بعد إعلانها السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة.

وذكرت الحملة، في بيان، أن المبلغ "يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة"، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة أول ظهور لهاريس بعد انسحاب بايدن.. هكذا بدت الرئيسة المحتملة!

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في بيان، الأحد، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب بايدن عن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.