بعد ساعات من حصول كاملا هاريس على الأصوات اللازمة لضمان ترشيح الحزب الديموقراطي لها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يمكن أن يكون أكثر فخرًا"، وفق "فرانس برس".

وضمنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية، أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأجري اقتراع إلكتروني مدته 5 أيام كانت هاريس المرشحة الوحيدة فيه، بعد أن وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها، ليصار إلى ترشيحها رسميًا في مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق هذا الشهر.

وبعد أسبوعين على انسحابه من السباق الرئاسي لصالح نائبته، قال بايدن على منصة إكس إن "أحد أفضل القرارات التي اتخذتها هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس" مضيفًا "الآن بعد أن أصبحت مرشحة حزبنا، لا يمكن أن أكون أكثر فخرًا".