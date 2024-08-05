دعت المملكة المتحدة، الاثنين، إلى عودة "الهدوء" و"نزع فتيل التوتر" في بنغلاديش، إذ أعلن الجيش أنه سيشكل قريبا حكومة انتقالية إثر فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان: "على الأطراف جميعها الآن أن تعمل معا لوضع حد لأعمال العنف واستعادة الهدوء والتوصل إلى نزع فتيل التوتر".

ولندن "المضطربة" تأمل استعادة الهدوء في أراضيها، بينما يشعر السكان بصدمة جراء انتشار صور في الأيام القليلة الماضية تظهر تدمير فنادق تؤوي طالبي لجوء، ومهاجمة مساجد، ونهب متاجر.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماع أزمة في داونينغ ستريت، الاثنين، وتعهد فرض "عقوبات جنائية سريعة" على المتورطين بأعمال شغب شهدتها عطلة نهاية الأسبوع هي الأسوأ في البلاد منذ 13 عاما، ارتكبها يمينيون متطرفون استهدفوا مساجد ومهاجرين.

وأوقفت الشرطة أكثر من 378 شخصا منذ بدء المواجهات، بحسب ما أعلنت، وهذا العدد مرشح "للازدياد كل يوم" ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم، بحسب ما صرح رئيس الشرطة غايفين ستيفنز.

واندلعت أعمال العنف في بريطانيا عقب حادث طعن أدى إلى مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص شمال غرب البلاد منذ أسبوع. وما زال الوضع هشا، إذ يتأثر بمعلومات مضللة يتداولها مؤثرون من اليمين المتطرف عبر الإنترنت بشأن هوية مرتكب حادثة الطعن.

وأبدى ستارمر حزما كبيرا في الأيام الأخيرة في مواجهة ما وصفها بأنها "بلطجة اليمين المتطرف".

ودعا إلى اجتماع أزمة مع لجنة الطوارئ الوطنية البريطانية المعروفة باسم "كوبرا". وضم الاجتماع وزراء وممثلين للشرطة، الاثنين، في مقر إقامته الرسمي في لندن.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني فرض "عقوبات جنائية سريعة" على مثيري الشغب المتورطين بأعمال العنف، بعدما ترأس الاجتماع في مقر الحكومة في داونينغ ستريت.

أما في بنغلاديش، فقد قتل 56 شخصا على الأقل، الاثنين، في أعمال عنف جديدة في العاصمة دكا، بعدما اقتحم المتظاهرون مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي فرت في مروحية، وفق ما أفادت "فرانس برس".

وفرّت الشيخة حسينة من بلادها، الاثنين، لينتهي حكمها الذي استمر 15 عاماً بعد أكثر من شهر على تظاهرات أوقعت مئات القتلى، في حين أعلن الجيش أنه يعمل على تشكيل حكومة انتقالية.

وسعت حسينة منذ أوائل تموز/يوليو لإخماد تظاهرات واسعة منددة بحكومتها، لكنها فرّت غداة يوم سجل أكبر عدد من الضحايا مع مقتل نحو 100 شخص.