أكد المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أن مطلق النار في تجمع دونالد ترامب الانتخابي، بالإضافة إلى أحد الحاضرين، قد قتلا.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة بعد حادثة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وتحدثت شبكة "سي بي إس نيوز" إلى رجل وصف نفسه بأنه طبيب غرفة الطوارئ، وقال إنه قدم المساعدة لشخص بدا مصابًا بجروح بالغة في تجمع ترامب.

من جهته، قال ديف ماكورميك، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، والذي كان يجلس في الصف الأمامي، إنه يبدو أن شخصًا خلفه تعرض لإطلاق النار.

وقال ماكورميك لصحيفة بوليتيكو: "فجأة، بدأ إطلاق النار، ويبدو أن شخصًا خلفي قد أصيب برصاصة. كان هناك الكثير من الدماء، ثم كان أفراد الخدمة السرية في كل مكان حول الرئيس ترامب".

وقال ماكورميك إنه غير متأكد من مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها الشخص الذي كان خلفه.