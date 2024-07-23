قال مصدر أمني، الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل في منطقة بوردو جنوب غرب فرنسا خطط لتنفيذ هجوم أثناء دورة الألعاب الأولمبية، مؤكدًا تقريرًا نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية لوكالة رويترز، أنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا في إقليم جيروند جنوب غرب فرنسا، وكان الشاب يخطط لتنفيذ هجوم أو هجمات على الناس. ولم تشر إلى صلة بالأولمبياد.

ومن جانبها، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه في إطار التحضير للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوّقين، تم إقرار 155 إجراءً للرقابة الإدارية والمراقبة الفردية ضد الأفراد الذين يعتبرون "خطرين"، ولم تتم إدانتهم أو حتى محاكمتهم قط، مؤكدة وجود زيادة حادة في عدد حالات التوقيف المنزلي في فرنسا.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس منافسات النسخة 33 من الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام، بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024، وتمثل فيها تينا رحيمي، رياضة الملاكمة الأسترالية.