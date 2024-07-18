بعد انتخاب المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا، رئيسةً للبرلمان الأوروبي، بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، تكون ميتسولا أصغر شخص يشغل هذا المنصب في تاريخ البرلمان، وثالث امرأة تتولى المنصب.

وتعد روبرتا ميتسولا من بين أولى النساء المالطيات اللائي انتخبن في البرلمان الأوروبي، فقد انتخبت في 2014 وفي 2019، وهي محامية متخصصة في القانون الأوروبي والسياسات الأوروبية.

وشغلت منصب نائبة رئيس منظمة الطلاب الديمقراطيين الأوروبيين في الفترة بين 2000 و2002، والأمينة العامة لمنظمة الطلاب الديمقراطيين الأوروبيين في الفترة بين 2002 و2003.

كما تولت منصب رئيسة قسم العدل في وزارة الداخلية المالطية بين عامي 2004 و2012، وكلفت بالتعاون القانوني والقضائي 2004 و2012.

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وكانت مستشارة قانونية لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية 2012 و2013، وعضو في البرلمان الأوروبي عام 2013، ثم أعيد انتخابها عامي 2014 و2019.

عملت منسقة مجموعة حزب الشعب الأوروبي في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بين عامي 2017 و2020، وكانت النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوروبي عام 2020، وشغلت منصب رئيس البرلمان الأوروبي عام 2022، وانتخبت لولاية ثانية عام 2024.

وتعد ميتسولا من الأعضاء البارزين في الحزب الوطني المالطي، وهو حزب مسيحي ديمقراطي محافظ، ويصنف ضمن ما يعرف بأحزاب "يمين الوسط".

تدافع عن عضوية مالطا بالاتحاد الأوروبي، وعملت في بعثة بلادها في الاتحاد، كما تدافع عما تسميه "القيم الأوروبية"، وترى أن من مسؤولية جيلها والأجيال التي تليه المحافظة على أوروبا "التي أخرجها الأجداد من ظلمات الحرب العالمية الثانية".

ولدت ميتسولا في 18 يناير/كانون الثاني 1979 في بلدة سانت جوليانز في مالطا، وهي البنت الكبرى لوالدتها ريتا ووالدها جيفري، ولها أختان هما آن وليزا، تزوجت من الفنلندي أوكو ميتسولا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2005، وأنجبا 4 أولاد هم لوكا وألك ومارك وكريستيان.

التحقت بجامعة مالطا لدراسة القانون، وحينها عينت أمينة عامة لمنظمة الطلاب الديمقراطيين الأوروبيين عام 2002. وتخرجت في العام التالي الذي صادف فترة انضمام بلادها للاتحاد الأوروبي.

أكملت ميتسولا تعليمها العالي في القانون الأوروبي بكلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، وحينها كانت تعمل على حملتها الانتخابية الأولى، وشاركت في أول انتخابات للبرلمان الأوروبي في مالطا ولم يكن عمرها يتجاوز 25 عاما، لكنها لم تنتخب.