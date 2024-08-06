أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "سي بي إس" تقدم المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته شبكة "سي بي إس"، فإن 50% من الناخبين قالوا إنهم يريدون التصويت لكامالا هاريس، مقابل 49% لدونالد ترامب.

ووفق المصدر، فقد أعادت نائبة الرئيس كامالا هاريس ضبط سباق الرئاسة لعام 2024، بفضل الديمقراطيين، والناخبين السود والأصغر سنا، الذين أصبحوا أكثر مشاركة واستعدادًا للتصويت، وبفضل اعتقاد النساء أنها ستفضل مصالحهن أكثر.

ويكشف الاستطلاع أن هاريس تتمتع بميزة بنقطة واحدة على المستوى الوطني، وهو شيء لم يكن لدى الرئيس بايدن أبدًا (كان متراجعًا بخمس نقاط عندما غادر السباق)، وهاريس والرئيس السابق دونالد ترامب متعادلان في جميع الولايات المتأرجحة الجماعية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الناخبين يحددون أيضًا لماذا قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة.

مزايا إضافية لهاريس

ومن ناحية أخرى، تتمتع هاريس بمزايا إضافية مع جمهور الناخبين الأوسع نطاقًا، والتي لم تكن لدى بايدن، فهي تتقدم على ترامب بوصفه يتمتع بالصحة المعرفية للخدمة، وهو الإجراء الذي كان بالطبع محوريًا للحملة قبل تنحي بايدن.

وعلى صعيد السياسة عمومًا، يُنظر إلى هاريس على أنها مختلفة بعض الشيء عن بايدن، ما يفتح بعض الإمكانية لتحديد مواقفها للناخبين الآن، في كلتا الحالتين.

ويضيف الاستطلاع أن هناك بعض الأمور الحاسمة لم تتغير لصالح ترامب، فهو يحتفظ بتقدمه الكبير على الناخبين الذين يقولون إنهم سوف يكونون في وضع مالي أفضل معه، وإن سياساته سوف تقلل من أعداد المهاجرين على الحدود.

وارتفعت نسبة الديمقراطيين الذين يقولون إنهم "سيصوتون بالتأكيد" إلى أعلى مستوياتها هذا العام. وهذا يضيّق "فجوة الإقبال" الحزبية التي شهدناها طوال الحملة.

واليوم، قال عدد أكبر بكثير من الناخبين السود إنهم سيصوتون، مقارنة بشهر يوليو/تموز عندما كان بايدن هو المرشح.

وعمومًا، يشير كل هذا إلى أن الانتخابات قد تعتمد على نسبة المشاركة، خاصة على الناخبين ذوي المشاركة الهامشية، أولئك الذين لا يحضرون دائمًا للتصويت.

وعلى سبيل المثال، بين أولئك الذين يصفون أنفسهم عمومًا بأنهم يصوتون "أحيانًا" أو "نادرًا"، لكنهم يقولون إنهم سيصوتون بالتأكيد الآن، فإن هاريس تفوز حاليًا.

تصويت المرأة

وأظهر الاستطلاع، تصدر هاريس قائمة الناخبات، وهي الميزة التي كان الديمقراطيون في حاجة إليها، لسبب واحد كبير على الأقل، فالناخبات يعتقدن بأغلبية ساحقة أن هاريس سوف تساعد مصالح النساء إذا انتُخِبت. لكنّ عددا أقل كثيرا من النساء يقلن ذلك عن ترامب.

ويميل الناخبون، وفق الاستطلاع، عمومًا إلى الاعتقاد بأن ترامب سوف يساعد في خدمة مصالح الرجال أكثر من اعتقادهم بأنه سوف يساعد في خدمة مصالح النساء.

وعلى نحو متصل، اتسعت الفجوة بين الجنسين بعض الشيء مقارنة بفترة سابقة من الحملة. إذ تتقدم هاريس على ترامب بين النساء بهامش أكبر من بايدن، في حين تحظى بنفس الدعم الذي يحظى به بايدن بين الرجال.

ويقول أغلب الناخبين الديمقراطيين، ونحو نصف الناخبين عمومًا، إن ترشيح هاريس للحزب الديمقراطي يجعلهم يشعرون بدافع أكبر للتصويت. (وهناك بعض التأثيرات المعاكسة أيضًا، فنحو ثلث ناخبي ترامب أصبحوا أيضًا أكثر دافعًا للتصويت الآن بعد ترشيح هاريس).

ولا يتعلق الأمر فقط بأن الديمقراطيين أصبحوا أكثر حماسة، بل إنهم يشعرون أيضًا أنهم حصلوا على مرشح يمكنه أن يتناسب بشكل أوثق مع ترامب، وذلك لعدد من الصفات التي يتمتع بها المرشح.

وتتمتع هاريس بميزة على ترامب، إذ يُنظر إليها على أنها تتمتع بالصحة العقلية والإدراكية للخدمة، وهو ما كان عجزًا بالغ الأهمية بالنسبة لجو بايدن.

وعلى مستوى المجموعة الأوسع من الناخبين، تتفوق هاريس على ترامب في كونها نشطة ومركزة (وهما الصفتان اللتان تخلّف فيهما بايدن عن ترامب بشكل سيئ). وهي متساوية مع ترامب في الكفاءة المتصورة، وأقرب من بايدن في كونها صارمة وفعالة.

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الناخبون السود

وتتمتع هاريس الآن بمستويات من الدعم بين الناخبين السود أقرب إلى ما كان لدى بايدن في عام 2020، وأعلى مما كان يحصل عليه بايدن في استطلاعات الرأي هذا العام.

ويعتقد الجمهوريون وناخبو ترامب أن هاريس سوف تساعد مصالح السود أكثر من مصالح البيض، ويعتقد ناخبو هاريس أنها ستهتم بالجميع على اختلاف جنسهم وعرقهم.

ويعتقد ناخبو ترامب أيضًا أنه سيساعد في تحقيق مصالح الجميع، على الرغم من أن الناخبين الأوسع نطاقًا يميلون إلى الاعتقاد بأنه سيساعد في تحقيق مصالح الرجال والأشخاص البيض أكثر من غيرهم.

وعلى نطاق أوسع، ومع تقييم الناخبين لموقف البلاد، يقول أغلبهم إن البلاد مستعدة لانتخاب امرأة سوداء رئيسة، ويشمل ذلك الأشخاص الذين صوّتوا لصالح هاريس والعديد من الذين لم يصوتوا. ويشمل ذلك نحو ثلاثة أرباع المستقلين ونحو نصف الجمهوريين.