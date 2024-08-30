"مُملة".. أول تعليق من ترامب على مقابلة هاريس

علّق المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب على مقابلة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بكلمة واحدة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" عبارة "مملة" في أول تعليق على المقابلة التي أجرتها شبكة "سي إن إن" مع المرشحة الديمقراطية للانتخابات.

وكانت مقابلة هاريس محل سخرية فريق حملة ترامب، لا سيما أنها كانت "قصيرة جدا" ولم تدم أكثر من 27 دقيقة.

وانتقدت حملة ترامب جلوس تيم والز، نائب هاريس، إلى جانبها "وكأنه يرعاها" بحسب تعبيرها.

وقال جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب إن مقابلة هاريس "مثيرة للسخرية"، متسائلا "كم عدد الدقائق التي خصصتها "سي إن إن" لتلك المقابلة؟"

وأضاف ميلر "هل اضطرت "سي إن إن" إلى حذف بعض إجابات كامالا هاريس ولهذا لم تتمكن من ملء ساعة كاملة؟" وفق تعبيره.

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وكانت هاريس قد أكدت في مقابلة مع "سي إن إن" أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، وجددت دعمها لإسرائيل و"حقها في الدفاع عن نفسها".

وقالت هاريس "لقد قٌتل الكثير من الأطفال الأبرياء، وعلينا التوصل إلى اتفاق"، ولم تُشر المرشحة الديمقراطية إلى أي تغيير في السياسة الأمريكية الحالية، بحسب "رويترز"، وأكدت أنها لن تغير سياسة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وتحدثت هاريس، ومرشحها لنائب الرئيس، تيم والز، في مقابلة مشتركة مع شبكة "سي إن إن" عن عدة قضايا في حملتهما الانتخابية تضمنت الحرب في غزة وخطتهما الاقتصادية، بالإضافة إلى ردهما على بعض الانتقادات التي وجهها منافسها الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.