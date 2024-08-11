كشف موقع "والا" العبري، اليوم الاثنين، أن إسرائيل رصدت استعدادات عسكرية تجريها إيران، وأن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ بها نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وقال الموقع إن غالانت أبلغ أوستن بأن استعدادات إيران العسكرية تعزز تقديرات حول نيتها شن هجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأضاف الموقع العبري أن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو رفعا حالة التأهب على ضوء التقديرات بشأن رد إيراني وشيك.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن إيران تقترب من قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل.

وأضاف المسؤولون الأمنيون أن التقديرات في إسرائيل تقود إلى أن رد إيران سيكون محدوداً لا يقود لحرب شاملة.

بالتوازي مع ذلك، ذكر موقع "والا" أن هناك اختلافات بين رئيس إيران والحرس الثوري حول شكل الهجوم.

وقال الموقع إن الرئيس الإيراني يريد تجنب الرد الشديد، في حين يريد "الحرس الثوري" هجوماً واسع النطاق.