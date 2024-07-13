الخلافات "تعصف" باليسار الفرنسي حول مرشح رئاسة الحكومة الجديد

لا تزال الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم ائتلاف الأحزاب اليسارية الفرنسية، عالقة في الخلافات بشأن مرشحها لرئاسة الحكومة.

وبعد 5 أيام من المناقشات لم يُتّفق على اسم محدد، بل دائرة الأسماء تتسع، ومعها تتزايد الخلافات بين الاشتراكيين الذين يصرون على طرح اسم أوليفييه فور، وبين حزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلينشون ويتمسك بحقه في فرض مرشحه لرئاسة الحكومة، بوصفه الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، من بين مكونات الجبهة.

وظهر اسم هوغيت بيلو على الساحة كمرشحة "توافقية" ولكنها لا تزال تواجه اعتراض الحزب الاشتراكي المتمسك بطرح اسم رئيسه أوليفييه فور.

وهوغيت بيلو هي رئيسة المجلس الإقليمي لريونيون، وتحظى بدعم حزب "فرنسا الأبية" ولا تواجه معارضة من حزب الخضر.

مواجهة داخلية

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه "في قلب هذا المسلسل من المشاورات هناك مواجهة بين الاشتراكيين، الذين يرغبون في فرض زعيمهم أوليفييه فور، وهو الوحيد في نظرهم الذي لن يتمكن إيمانويل ماكرون من رفضه، وحزب "فرنسا الأبية"، الذي يعتبر أنه الأولى بـ "ماتينيون" ويطرح اسم زعيمه جان لوك ميلينشون.

وحتى الخميس الماضي كانت المعادلة منحصرة تقريبًا بين مرشحين: أوليفييه فور وجان لوك ميلينشون، قبل أن يدفع الحزب الشيوعي باسم هوغيت بيلو.

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وكشفت "لوموند" أن "مشاجرات" نشأت بين الحزب الشيوعي وحزب الخضر البيئي؛ بسبب طرح اسم بيلو، إذ لا يبدي الحزب البيئي انحيازه لأحد الطرفين، ما أثار استياء الحزب الاشتراكي.

ووفق "لوموند" فقد طُرِحَ 3 أسماء وهي سيسيل دوفلو عن حزب الخضر وكريستوف روبرت عن الحزب الشيوعي قبل بروز اسم هوغيت بيلو، وقالت إنه رغم التكتم فقد كان ميلينشون أول من اتصل ببيلو وأبلغها بأن رئيس الحزب الشيوعي فابيان روسيل اقترح اسمها.

قريبة من ميلينشون

وعلى الرغم من أنها لا تنتسب إلى حزب "فرنسا الأبية" فإن هوغيت بيلو "تكاد تكون جزءًا من العائلة" وفق تعبير الصحيفة الفرنسية، فقد دعمت الحملة الرئاسية لميلينشون العام 2022 وكانت مرشحة عن قائمة حزبها للانتخابات الأوروبية الأخيرة.

وقال السيناتور الشيوعي من أوت دو سين بيير أوزولياس "إنها امرأة ذات شخصية، ولديها علاقة معقدة مع ميلينشون وليست من النوع الذي يدعم استبداد أي شخص"، وفق تعبيره.

وفي إشارة إلى أنهم يأخذون هذا التهديد لترشيح أوليفييه فور على محمل الجد، استحضر الاشتراكيون مواقف سابقة لهوغيت بيلو، وأشار النائب السابق باتريك مينوتشي إلى امتناعها عن التصويت على قانون الزواج للجميع" العام 2013، خلال رئاسة فرانسوا هولاند، لافتًا إلى أنه "مع ذلك فقد تطورت واحتفلت بأول زواج للمثليين في ريونيون" وفق تعبيره.