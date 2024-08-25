أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن ممثلي رجل الأعمال ومؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف لم يتصلوا بالسفارة الروسية في فرنسا فيما يتعلق باحتجازه، مشيرةً إلى أن السفارة اتخذت الخطوات اللازمة لتوضيح الوضع المتعلق به.

وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": إنه "فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة باعتقال رجل الأعمال ومؤسس تطبيق "تيليغرام" بافيل دوروف، اتخذت السفارة في فرنسا على الفور الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات لتوضيح الوضع حول المواطن الروسي، على الرغم من عدم وجود طلبات من ممثلي رجل الأعمال".

من جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، عقب اعتقال بافل دوروف في فرنسا، أن سفر الشخصيات البارزة في مجال المعلومات الدولي إلى دول شمولية بشكل متزايد غير آمن.

وكتب أوليانوف في صفحته على منصة "إكس": "لا يزال بعض الأشخاص السذج لا يفهمون أنهم إذا لعبوا دورا بارزا إلى حد ما في مجال المعلومات الدولي، فليس من الآمن بالنسبة لهم زيارة البلدان التي تتجه نحو نظام اجتماعي شمولي بشكل متزايد".

وأشار رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، تعليقا على احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام"، إن الديكتاتورية الليبرالية لا تتسامح مع المنعزلين الذين لا يلعبون بقواعدها.

وكتب بوشكوف في قناته على تيلغرام": "️تم اعتقال بافل دوروف في باريس اليوم. الدكتاتورية الليبرالية لا تتسامح مع المنعزلين الذين يدعون الحرية ولا يلعبون وفقا لقواعدها. إيلون ماسك كن مستعدا".

كما أكد رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، أن الفرنسيين يواصلون نضالهم من أجل "حرية التعبير" و"القيم الأوروبية".