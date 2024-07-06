بزشكيان يباشر مهامه رسميا كرئيس لإيران مطلع أغسطس

كشف عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، السبت، أن الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولايته في مطلع أغسطس/آب المقبل.

وقال سليمي، في تصريح لوكالة أنباء "برنا" الإيرانية الحكومية، إن مراسم أداء اليمين للرئيس الرابع عشر المنتخب مسعود بزشكيان، ستقام على الأرجح في 5 من الشهر المقبل.

وأضاف أن "هذه الاحتفالات تحتاج إلى مراسم ضرورية، ونظراً لوجود ضيوف أجانب يجب التفكير في الاستعدادات اللازمة؛ ولهذا السبب يحتاج الأمر إلى الوقت اللازم للتخطيط وإجراء الاستعدادات.

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وفاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية، التي جرت الجمعة، أمام منافسه المتشدد سعيد جليلي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، إن مسعود بزشكيان حصل على 16.4 مليون صوت، مقابل 13.5 مليون لسعيد جليلي، في الانتخابات الرئاسية، وبذلك يكون بزشكيان رئيسا لإيران، من خلال انتخابات شارك فيها 49.8% ممن يحق لهم التصويت.

وبحسب الوزارة، حصل بزشكيان على نسبة 53.67%، بينما حصل جليلي على 44.34%.

وقال المتحدث باسم جبهة الإصلاح الإيرانية، جواد إمام، إن "بزشكيان هو من فاز في الانتخابات، لكن النصر الحقيقي يعود إلى الشعب الإيراني الرشيد والصابر الذي يمنح الحكومة دائمًا فرصة للمراجعة والإصلاح وإعادة البناء".

وقال إمام: "يجب على الحكومة الرابعة عشرة الاستماع لصوت ومطلب من لم يتصالح مع صناديق الاقتراع".