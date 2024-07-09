"أهلية" بايدن.. هل يمكن تفعيل المادة الـ 25 من الدستور لعزله؟

استبعد خبراء تفعيل المادة الـ25 من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس جو بايدن، وسط تصاعد المطالبات بانسحابه من سباق الرئاسة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

يأتي ذلك وسط مخاوف الديمقراطيين من "أهلية" بايدن لخوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن ظهر "مهزوزًا" أمام ترامب في المناظرة الأخيرة.

ورغم ذلك يصر بايدن على مواصلة معركته الانتخابية وبأنه المنافس الوحيد القادر على هزيمة ترامب حسب قوله، حيث دعا أمس الاثنين، إلى إنهاء ما وصفها بـ"الدراما" داخل الحزب الديمقراطي، حيث شق أداؤه "الهزيل" في مناظرة ترامب وحدة الحزب.

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"غير وارد حاليًّا"

ووفق خبراء تحدثوا لـ"إرم نيوز" فإنه لتفعيل مادة عزل الرئيس في الدستور، يتطلب ذلك إصدار تقارير طبية قاطعة بعدم أهلية بايدن.

وثانيًا بحسبهم أن "يكون هناك موافقة على ذلك التفعيل، بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس".

وتنص "المادة الـ25" على إمكانية عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته حال تقديم نائب الرئيس وقيادات تنفيذية في الإدارة الأمريكية، خطابًا مكتوبًا إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، يفيد بعجزه عن القيام بسلطات ومهام منصبه، ليتولى نائب الرئيس فورًا سلطاته ومهامه.

ويتزامن ذلك، مع تناقل وسائل إعلام أمريكية، أنباء عن تواصل بايدن مع قيادات الديمقراطيين في الكونغرس، بغرفتيه النواب والشيوخ.

وقالت تقارير إخبارية إن "بايدن أرسل خطابًا لهم، يؤكد فيه الاستمرار في السباق الرئاسي مع عدم التنحي أو التنازل عن الاستمرار بحملته الانتخابية، داعيًا إياهم بالالتفاف حوله بدلَ إثارة الشبهات حول إمكانية استمرار حملته".

"أغلبية غير قائمة بالفعل"

وفي هذا الصدد، أكد عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، تصاعد الدعوات التي تطالب بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي واستبداله بأحد المرشحين الآخرين مثل نائبته كاملا هاريس أو حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم.

وقال عفيفي لـ"إرم نيوز": "لكن الرئيس وإدارته متمسكون بالاستمرار في السباق، وفي أكثر من لقاء انتخابي، يؤكد أنه بصحة جيدة، وليس لديه ما يمنعه من الاستمرار".

وشدد على عدم إمكانية تفعيل المادة الـ25 من الدستور في الوقت الحالي، نظرًا لتطلب ذلك شروطاً، في صدارتها أن يكون الرئيس الأمريكي غير قادر على إدارة البلاد، في ظل عدم وجود تقارير طبية تثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في إدارة شؤون الولايات المتحدة.

وأضاف "هنالك شرط آخر وهو موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس على تفعيل المادة".

ورأى أن "هذه أغلبية غير قائمة بالفعل، حتى يتم تطبيق هذه المادة".

وأردف "بايدن قال إنه لن يتنحى وشدد على كونه بصحة جيدة، وفي ظل فريق طبي يصاحبه طوال الـ24 ساعة مثل أي رئيس أمريكي، فلم يخرج من هذا الفريق، تقرير يحمل أي سبب صحي يمنعه في الاستمرار بالقيام بحملته الانتخابية".

وزاد "لذلك لا يوجد آراء داخل الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، تذهب إلى تنحي الرئيس أو استبداله بمرشح آخر".

"شروط لا تنطبق على بايدن"

ويتفق مع عفيفي، عضو التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، الدكتور أشلي أنصارا.

وذهب أنصارا في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن "الأمور المتعلقة بتفعيل المادة الـ 25، لا تنطبق على بايدن إلا في حالة خروج تقرير طبي رسمي، يؤكد عدم قدرته الصحية، مع شرط موافقة وزارة الصحة الأمريكية على التقرير الذي يجب أن يقدم الرئيس على أنه غير كفؤ، ولا يتماشى مع متطلبات الوظيفة الرئاسية في البيت الأبيض".

وعبر عن اعتقاده بأن بايدن لن يتنحى بإرادته الشخصية في هذا التوقيت، رغم وجود توقعات بأن وضعه يجعل فرص المرشح الجمهوري دونالد ترامب تتصاعد بالفوز.

واستطرد "لكنَّ قطاعًا كبيرًا من الحزب الديمقراطي، يجد أن جو بايدن في ظل الوضع الحالي، هو الاختيار الأفضل".

وعلل حديثه ذلك بالقول: "في حال اختيار نائبته كاملا هاريس كمرشح بديل، سيكون هناك تأثيرات كبيرة على الحزب في هذا التوقيت، بجانب عدم وجود وقت كاف لتنظيم حملة انتخابية مناسبة ومؤثرة أمام مرشح قوي مثل ترامب".

"إضعاف الحزب الديمقراطي"

بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، د. نبيل ميخائيل، أن المادة الـ25 في الدستور الأمريكي تنظم عمليات تداول السلطة، أي أنه حال عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه في قيادة البلاد، يحل مكانه نائب الرئيس".

وقال ميخائيل لـ"إرم نيوز" إن "هذا الأمر من الممكن أن يحدث بتفعيل المادة حال عجز بايدن فعليًّا، عن أداء مهامه من الآن حتى تأدية يمين القسم، للرئيس الأمريكي الجديد".

وأضاف أنه "حتى الآن يرفض بايدن أي فكرة للتنحي، ويتخذ مناسبات عدة للدفاع عن نفسه، بعد ما حدث في المناظرة مع ترامب.

وأكد الرئيس "تطوير أدائه في المناسبات المقبلة من حيث الحالة البدنية والذهنية، خلال الفترة المتبقية له في الحكم"، وأيضًا عندما يتم انتخابه مجددا نهاية هذا العام.

وأشار الخبير السياسي إلى قضية هامة، هي أنه "إذا كان هناك عدد من أعضاء حزبه يطالبونه بالاستقالة، فهذا يعتبر إضعافًا للحزب، لأن معنى ذلك، أن قادة الديمقراطيين الذين من المفترض أن يكونوا بجانبه، أصبحوا ضده؛ ما يؤثر على الناخبين المستقلين بعدم التصويت لبايدن، عندما يعلن أنصاره عدم رغبتهم في ترشحه".

"آداء مخيب للآمال"

من جانبه، استبعد الصحفي المختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية من واشنطن، إيهاب عباس، تفعيل المادة الـ25، بسبب قرب موعد الانتخابات.

وقال عباس لـ"إرم نيوز": "لا أعتقد أن الديمقراطيين من الممكن أن يقوموا بمثل هذا الأمر لا سيما مع استمرار الرئيس في حملته الانتخابية وذهابه هنا وهناك، ورغبته في الاستمرار حيث سيكون ذلك مخالفًا للمادة الـ25 من الدستور؛ وبالتالي لن يتم تفعيلها".

وعن تمسك الرئيس جو بالمعركة الانتخابية ورفضه التنحي لاعتقاده بقدرته على هزيمة ترامب، أوضح الخبير أن "هذا لن يتحقق لأن الرئيس عندما فاز في المرة الماضية، كان بسبب سوء أداء دونالد في ملف كورونا، وليس بسبب كاريزما بايدن".

وأضاف أن "برنامج بايدن الانتخابي آنذاك كان أكثر مصداقية وقبولًا لدى الأمريكيين الذين أطاحوا بترامب في ظل اعتقادهم وإيمانهم بتقديمه أداءً سيئًا مع استخفافه بفيروس كورونا الذي قضى على أكثر 1.1 مليون أمريكي في أقل من عامين".

وتابع "اليوم بعد أن رأى الأمريكيون الأداء المخيب للآمال لبايدن داخليًّا وخارجيًّا في ظل إدراكهم أن فوزه يعني استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض وارتفاع الدين الداخلي والتوترات الخارجية التي أثرت في الاقتصاد إلى حد بعيد، لن يقبلوا العيش معه لـ4 سنوات مقبلة".