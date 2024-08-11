قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني، إن الظروف باتت مهيأة لمعاقبة إسرائيل، وذلك وسط تكهنات حول الرد الإيراني المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"بالعربية، وأعاد نشرها باللغة العبرية، قال شمخاني: "تهيّأت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية التي مرت بالظروف اللازمة لإنزال أشد عقاب بالكيان الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

وكتب شمخاني: أن "هدف الكيان الصهيوني من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران هو إشعال الحرب وعركسة مفاوضات وقف إطلاق النار".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الهجوم الإيراني، قد يكون يومي السبت أو الأحد.

وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن تبدأ ميليشيا "حزب الله" بالهجوم أولاً.

ونقل عن المسؤولين أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمارسون ضغوطا على إيران و"حزب الله" حتى لا تردا على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر في بيروت.