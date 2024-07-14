أبرز ردود الفعل العربية على محاولة اغتيال ترامب

أدان قادة دول عربية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها دونالد ترامب، السبت، في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، معربين عن استنكارهم وتضامنهم مع الرئيس الأمريكي السابق.

إدانة الإمارات

أدانت الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة.

وقال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا.. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب".

وعبرت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب نص البيان.

السعودية

كما أدانت السعودية، الأحد، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعربت عن رفضها "لكافة أشكال العنف".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن المملكة أعربت عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة ترامب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة ورئيسها السابق وأسرته.

وأكدت السعودية "رفضها لكافة أشكال العنف"، وفق الوكالة.

الأردن

وأعرب عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، عن استنكاره الشديد لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأدان ملك الأردن، في برقية بعثها للرئيس الأمريكي السابق، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، محاولة الاغتيال وجميع أشكال العنف، متمنيا للرئيس السابق ترامب وباقي المصابين الشفاء العاجل، وفقا لنص البيان.

المغرب

وإلى المغرب، حيث أعرب الملك محمد السادس، الأحد، عن تضامنه مع مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وقال ملك المغرب، في برقية بعثها للرئيس الأمريكي السابق ترامب، نشرتها وكالة المغرب الرسمية، إنه "تلقى بتأثر وأسى بالغ نبأ محاولة الاغتيال المروعة التي وقعت في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا".

وأعرب العاهل المغربي عن ارتياحه "لكون ترامب سالما ومعافى"، معبرا عن "تعاطفه وتضامنه إثر هذا الهجوم الشنيع".

وفي هذه البرقية، أدان الملك بشدة العنف السياسي، متمنيا لترامب "شفاء عاجلا حتى يتمكن من مواصلة خدمة أمته".

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ترامب "ممتن"

وفجر الأحد، أصيب ترامب، المرشح الجمهوري لرئاسيات 2024، في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وصفت إصابته بالطفيفة.

وعقب الحادثة، أعرب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التابعة له، عن امتنانه للدعم الذي حصل عليه بعد محاولة الاغتيال، قائلًا: "لن نخاف، وبدلا من ذلك سنظل صامدين في إيماننا ومتّحدين في مواجهة الشر".

ودعا ترامب، الأمريكيين إلى الوحدة الوطنية والقوة، وحثهم على الوقوف معا وإظهار شخصيتهم الحقيقية.

وأضاف: "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة الاغتيال، هو توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، بينما ذكرت مصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون الأمريكي أن المسلح قُتل على يد عملاء الخدمة السرية، بحسب شبكة "سي إن إن".