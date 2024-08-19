نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة زائفة لنجمة موسيقى البوب الأمريكية تيلور سويفت، وهي تطلب من الناخبين التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأظهر منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، التابعة له، سويفت وهي ترتدي ملابس تحمل ألوان العلم الأمريكي مع تعليق يقول: "تيلور سويفت تريد منكم التصويت لصالح دونالد ترامب".

وكتب ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، "أنا أقبل!"

ولم تعلن سويفت عن تأييدها لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، لكنها كانت تدعم الديمقراطيين في الماضي.

وكانت سويفت قد دعمت الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس في انتخابات عام 2020.

ومن المقرر أن يعلن الحزب الديمقراطي ترشيح هاريس رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال المؤتمر الوطني للحزب في شيكاغو هذا الأسبوع.