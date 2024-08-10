قتل مُسلّحون في نيجيريا يُعرفون باسم "قطّاع الطُرق" 17 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، في هجوم بولاية بينو (وسط شرق)، وفق ما نقلت فرانس برس عن الشرطة، أمس الجمعة.

وفتح المهاجمون النار في قرية أياتي الخميس، في أحدث تصعيد لأعمال العنف في المنطقة.

وقالت متحدّثة باسم شرطة بينو في بيان إنّ "الجثث نُقلت إلى مستشفى أوكوم العام والتحقيق جارٍ".

وأضافت "اقتحم عدد كبير من قطّاع الطرق القرية وبدأوا في إطلاق النار" على السكّان.

ووفقا لها، قُتل 15 شخصا بالرصاص، بالإضافة إلى اثنين من عناصر الشرطة الذين كانوا يردّون على الهجوم.

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وأشارت المتحدثة إلى أنّ المهاجمين كانوا يحاولون "مقاومة عمليّات الشرطة" التي تستهدفهم. وقالت إنّ "قطّاع الطرق" غادروا "مع قتلاهم وجرحاهم".

ويعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ فترة طويلة من رعب يسبّبه قطّاع الطرق الذين يعملون انطلاقا من عمق الغابات ويدهمون القرى لنهب السكان وخطفهم مقابل فدية.