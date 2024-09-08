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روسيا تعلن مقتل 30 مرتزقاً أجنبيًا بضربة صاروخية على سومي

روسيا تعلن مقتل 30 مرتزقاً أجنبيًا بضربة صاروخية على سومي
إزالة الأنقاض بعد غارة جوية في منطقة سوميالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2024، 12:57 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها حيّدت بضربة صاروخية نحو 30 مرتزقاً أجنبيًا، ودمّرت المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة سومي بأوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة صاروخية، تم تحييد نحو 30 مرتزقًا أجنبيًا و6 قطع من المعدات في نقطة انتشار مؤقتة في منطقة ستيتكوفكا، شمالي مدينة سومي".

وتُظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظة الضربة على مواقع القوات الأوكرانية، وحدوث انفجارات قوية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي يواصل صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك الحدودية، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، في 6 أغسطس/آب الماضي، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الروسية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نظام كييف قام باستفزازٍ، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق الأهداف جميعها التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة.

ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.

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