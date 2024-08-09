تواجه فنزويلا ضغوطا متزايدة، للإعلان عن بيانات نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد إعادة الانتخابات المُتنازع عليها، إذ تمسكت كل من البرازيل وكولومبيا والمكسيك بضرورة الإعلان عن نتائج الإعادة، في حين حذّرت واشنطن من أيّ محاولة لتوقيف قادة المعارضة.

وجاء في بيان مشترك أنّ الدول الثلاث التي يقودها رؤساء يساريّون على غرار مادورو "تنطلق من مبدأ أنّ المجلس الوطني للانتخابات هو الهيئة المُخوّلة قانونا في الكشف عن نتائج الاقتراع بطريقة شفّافة".

وذكرت البلدان الثلاثة أنّها أحيطت علما بالإجراء الذي بوشِر في المحكمة العليا التي لجأ إليها مادورو من أجل "المصادقة" على فوزه، لكنّها شدّدت على أنّه "يُستحسَن السماح بالتحقّق من نتائج الانتخابات بشكل مُحايد، مع احترام المبدأ الأساسي للسيادة الشعبيّة".

وصادق المجلس الوطني للانتخابات الجمعة 2 آب/أغسطس على فوز مادورو بنسبة 52 % من الأصوات، دون أن يُعلن العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت في مراكز الاقتراع، زاعما أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتيّة.

واعتقادا منه أنه ضحية مؤامرة، أعلن مادورو أنّه أوقف العمل بمنصة إكس لمدة عشرة أيام، وفق وكالة "فرانس برس".

وأطلقت المعارضة من جهتها موقعا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 % من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها وتُظهر فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بفارق كبير، ولكنّ الحكومة تشدّد على أنّ هذه النسخ مُزوّرة.

وتعتقد المعارضة وعدد من المراقبين أنّ رواية القرصنة المعلوماتيّة لفّقتها الحكومة لتجنّب الاضطرار إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع، ويُعد كلّ من المجلس الوطني للانتخابات والمحكمة العليا خاضعين لأوامر السلطة.

وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته عن مقتل 24 شخصا، وفق منظّمات معنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأعلن مادورو من جهته مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 شخص.

وتقود واشنطن موجة العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي تمّ تشديدها منذ العام 2019، وقد شدّدت الخميس نبرتها، محذّرةً من أنّ توقيف قادة معارضين يمكن أن يدفع إلى "تحرّك المجتمع الدولي في شكل أكبر".

وقال فرنسيسكو مورا، سفير الولايات المتحدة لدى منظّمة الدول الأميركيّة، "إذا فعل مادورو ذلك، فإنّ هذا سيُوحّد المجتمع الدولي بطريقة يجهلها هو، وستكون جهودُه لتقسيمها... قد فشلت تماما".

وأوقف اثنان من المعارضة هما وليامز دافيلا وأميريكو دي غراتسيا، وفق ما أعلنت الخميس عائلة دي غراتسيا وائتلاف المعارضة الذي ندد بـ"تصعيد القمع".

وفي نهاية يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب، كانت المعارضة استنكرت توقيف معارضَين بارزَين آخريَن هما فريدي سوبرلانو ورولاند كارينو.

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وتعيش زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وغونزاليس أوروتيا في الخفاء منذ أكثر من أسبوع، حتّى إنها صرّحت بأنها تخشى على حياتها.

وفتح مكتب المدّعي العام تحقيقا جنائيا ضدّ الزعيمَين، بما في ذلك تهم "انتحال الوظائف، ونشر معلومات كاذبة، والتحريض على عصيان القانون، والتحريض على التمرّد".

ولم يحضر غونزاليس أوروتيا (74 عاما) الأربعاء بعد استدعاء وجّهته إليه المحكمة العليا التي استدعت أيضا جميع المرشّحين ومسؤولين آخرين، واستُدعي مادورو بدوره، الجمعة الساعة 12,00 (16,00 بتوقيت غرينتش).