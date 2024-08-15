"رشيقة وخفية".. تعرف على كلاب أوكرانيا الآلية ضد القوات الروسية

كشف تقرير إعلامي ألماني عن وسيلة مبتكرة يستخدمها الجيش الأوكراني في معاركه مع القوات الروسية تتمثل في "الكلاب الآلية".

ونشرت مجلة "بيلد" الألمانية تحت عنوان "الكلاب الآلية تبحث عن جنود روس"، تفاصيل حول طبيعة عمل هذه الروبوتات.

وقالت إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم أكثر من 30 روبوتا من نوع BAD.2 من إنتاج شركة "برايت إليانس" البريطانية في الحرب مع روسيا.

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ووصفت الروبوتات بأنها "رشيقة، وتستخدم لأغراض الاستطلاع، يمكنها الدخول إلى المباني أو الخنادق واكتشاف الأفخاخ المتفجرة".

وأشارت إلى تزويد الكلاب الآلية بوسائل تمويه، مما يجعلها غير مرئية لأجهزة التصوير الحراري.

وبحسب "بيلد"، تصل سرعة الروبوتات إلى 15 كيلومترا في الساعة، وتعمل ضمن دائرة نصف قطرها 3.5 كيلومتر من المشغل، والبطارية تدوم لمدة 5 ساعات.