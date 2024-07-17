أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، الأربعاء، عن إتمام صفقة جديدة لتبادل أسرى الحرب بوساطة إماراتية.

وبحسب "رويترز"، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 95 أسير حرب أوكرانيًّا أعيدوا إلى وطنهم من روسيا.

وأوضح زيلينسكي أن جميعهم من أفراد الجيش، موجهًا الشكر لدولة الإمارات على مساعدتها على تسهيل صفقة التبادل.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 95 أسير حرب من كل جانب بوساطة من الإمارات.

وذكرت الوزارة في بيان، عبر تطبيق تيليغرام، أن الجنود الروس العائدين سيخضعون لفحوصات طبية في موسكو.

وأشارت الوزارة إلى "الوساطة الإنسانية" التي تقوم بها الإمارات.

وبحسب "فرانس برس"، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في ختام عملية مفاوضات، عاد 95 عسكريًّا روسيًّا كانوا يواجهون خطر الموت في الاحتجاز، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تمت إعادة 95 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

ويأتي هذا التبادل بعد أقل من شهر على صفقة مماثلة بين الجانبين.