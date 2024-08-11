أثار ترشيح عباس عراقجي، وزيرًا للخارجية في إيران التكهنات عن أبعاد تعيين الرجل الذي شغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية من عام 2013 إلى عام 2021، إبان حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

اليوم الأحد، أعلن متحدث باسم رئيس البرلمان الإيراني، أن الرئيس مسعود بزشكيان رشح عباس عراقجي وزيراً للخارجية، فهل يسعى بزشكيان باختياره كبير مفاوضي الاتفاق النووي بحكومة سلفه روحاني، وزيرًا للخارجية، إلى إعادة إحياء الاتفاق؟ وهو أمر يشير إلى مسار العلاقات الخارجية الذي يمكن توقعه في الفترة المقبلة.

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من هو عراقجي

انضم عراقجي المولود في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1962 بالعاصمة طهران، إلى وزارة الخارجية الإيرانية عام 1989، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية من 2017 إلى 2021.

كما شغل منصب سفير إيران لدى تركيا واليابان، وتولى منصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة.

إلى جانب ذلك، تولى عراقجي منصب القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لإيران لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

وعندما كان محمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، كان عراقجي هو المسؤول الثاني الأكثر نفوذاً في وزارة الخارجية وشغل مناصب مثل نائبه للشؤون القانونية والدولية ونائبه للشؤون السياسية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي.

وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأنه "دبلوماسي محنك"، كما يوصف بأنه "سياسي براغماتي".

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يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، قدم قائمة الوزراء المقترحة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النواب، اليوم الأحد، وفق ما أفادت وكالة "إرنا".

وسيبدأ البرلمان اعتبارا من غد الاثنين دراسة أهلية المرشحين من قبل اللجنة البرلمانية للتصويت عليها في جلسة علنية.