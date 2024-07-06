ترقب الساحة السياسية الفرنسية بقلق الصعود المحتمل لليمين المتطرف إلى السلطة بعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية غدا الأحد، مستحضرة تجارب لدول أوروبية مجاورة، حيث يبدي الفرنسيون مخاوف من أن تصبح بلادهم محكومة من اليمين المتطرف، كما هو شأن إيطاليا وبولونيا والمجر، بينما يشهد هذا التيار السياسي انتشارا لأفكاره بشكل لافت في عدد من الدول الأوروبية.

وتتولى عدة حكومات يمينية متطرفة رئاسة حكومات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ما يهدد بـ "تقويض الديمقراطية" وفق تقرير نشره موقع "فرانس إنفو" الفرنسي.

مخاوف فرنسية

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي تشهد فيها البلاد احتمال وصول حزب التجمع الوطني إلى السلطة.

وجاء حزب اليمين المتطرف وحلفاؤه في المركز الأول بحصوله على 33.2% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 يونيو الماضي، ويتطلب صعوده إلى الحكم الحصول على الأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان (289)، خلال الجولة الثانية غدا الأحد.

ويسلط التقرير الضوء على عدد من تجارب حكم اليمين المتطرف في دول أوروبية مجاورة لفرنسا، مشيرا خصوصا إلى حالة المجر التي يقودها رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان منذ عام 2010.

وخلال 14 عاما، تولى أوربان "تقليص الحريات المدنية وتقويض سيادة القانون" حتى أن المجر أصبحت "ديمقراطية جزئية"، وفقًا لتقرير عام 2024 عن حالة الديمقراطيات الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" غير الحكومية.

ونقلت "فرانس إنفو" عن المحللة السياسية كاثرين فيشي، المتخصصة في الحقوق الراديكالية الأوروبية قولها إنّ "هذا هو النموذج الأكثر اكتمالا لحكومة اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي".

وأشار التقرير إلى أنّ المجر دخلت مرارا في صراع مع الاتحاد الأوروبي ولا تتردد في عرقلة قرارات الدول الـ 27، كما يُتهم نظام أوربان بانتظام باختلاس الأموال الأوروبية، الأمر الذي أدى إلى فرض غرامة قدرها 1.5 مليار يورو في عام 2019.

وبعد ثلاث سنوات، تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي تقريرا مفاده أن المجر لم تعد دولة ديمقراطية، بل "نظاما هجينا يعتمد حكم الفرد المطلق".

وفي بولندا "يستخدم حزب "القانون والعدالة" أساليب مشابهة للأساليب المجرية لمهاجمة الديمقراطية" وفقا للتقرير الذي استعرض سياسات هذا الحزب الحاكم ودخوله في صدام مع الاتحاد الأوروبي.

على واجهتين

ووفق تقرير "فرانس إنفو" فإن حالة إيطاليا تختلف، رغم أنّ حزب "إخوة إيطاليا"، الذي تقوده رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، يُعتبر "وريثا للفاشية" حيث سعت ميلوني، التي تتولى منصبها منذ سبتمبر 2022، لطمأنة شركائها الأوروبيين.

وأوضح أنّ "الزعيمة الإيطالية ميزت نفسها بدعمها القوي لأوكرانيا ضد روسيا والرغبة في التعاون مع بروكسل."

وعلقت المحللة السياسية كاترين فيشي بقولها "لقد فاجأت الجميع، لكنها أدركت أن إيطاليا بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة لتمويل وعودها الانتخابية"، مشيرة إلى أنّ ميلوني "تلعب على واجهتين" حيث أنّ "لديها شخصية على الساحة الدولية وأخرى على الساحة الوطنية".

وأشار التقرير إلى أن اليمين المتطرف، وإن لم يكن حاكما أو شريكا في الحكم في عدد من الدول الأوروبية فإنّ له تأثيرا بدأ يتصاعد وبدأ هذا التيار السياسي يفرض أفكاره، ما يثير قلقا متزايدا لدى الفرنسيين.