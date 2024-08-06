أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، اليوم الثلاثاء، حلّ البرلمان، بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرارها خارج البلاد.

يشار إلى أن البرلمان الذي تم حله، تشكل بعد الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في السابع من يناير الماضي.

من جانبها رحبت الولايات المتحدة بإعلان تشكيل حكومة انتقالية بعد مغادرة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد البلاد عقب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وجاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بشأن التطورات في بنغلاديش.

وأشار ميلر إلى أن حكومة بلاده تتابع الوضع في بنغلاديش عن كثب وتقف إلى جانب شعبها.

وذكر أنهم دعوا جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من أعمال العنف.