قالت الخارجية الروسية اليوم الخميس إن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين خططوا لمحاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية "كان نظام كييف يستعد لمحاولة اغتيال فاشلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وتمويل مباشرين من السادة الأنجلوسكسونيين" على حد تعبيرها.

وأضافت أن "محاولة اغتيال بوتين التي ذكرها مدير المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية خطط لها داعمو كييف".

وأكدت زاخاروفا أن موسكو "أخذت علما باعترافات رئيس جهاز المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بدانوف بشـأن محاولة اغتيال فاشلة لبوتين" بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأشارت إلى أن "مثل هذه الجرائم تم التخطيط لها وتم تمويلها بمشاركة مباشرة من أسياد النظام الأنجلوسكسوني في كييف" على حد قولها.

وقالت إن الدول الغربية "لم تدن أي عمل وحشي أو عمل إرهابي واحد ضد المدنيين أو ضد المسؤولين الحكوميين في روسيا منذ اندلاع الحرب"، ولهذا فالدول الغربية "أصبحت شريكة في هذا النشاط الإجرامي لنظام كييف".

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إنه يتم القيام بكل ما هو ضروري لضمان أمن الرئيس الروسي “مع الأخذ في الاعتبار التصعيد الدولي للتوترات بشكل عام”.

