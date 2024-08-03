حددت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، يوم الـ16 من شهر أغسطس/آب الجاري، موعدًا لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.

ويأتي قرار تشوتكان بعد يوم من استعادتها الاختصاص القضائي في هذه القضية، التي كانت متوقفة منذ 8 أشهر تقريبًا للسماح لترامب بالحصول على حكم يتعلق بحصانته الرئاسية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

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ومن المتوقع أن تقرر القاضية خلال الأسابيع المقبلة ما سيُحْذَف من لائحة الاتهام، التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة واسعة النطاق فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الرسمية خلال تقلدهم المنصب.

وكان ترامب قد دفع ببراءته من 4 تهم جنائية بالتآمر بهدف إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وقالت تشوتكان في وثيقة قضائية صدرت اليوم السبت، إن ترامب لن يكون ملزمًا بالمثول أمام المحكمة لحضور هذا الاجتماع المتعلق ببحث جوانب القضية.

وطُلب من جميع الأطراف اقتراح جدول زمني لإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول الـ9 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وكانت تشوتكان رفضت طعن ترامب، الذي قدمه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإلغاء التهم الموجهة إليه.

وقالت إنه سيكون بوسع ترامب الطعن مجددًا بعد الفصل في كل الأمور المتعلقة بالحصانة.

وبعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في الأول من شهر يوليو/تموز الماضي، والذي منح ترامب حصانة من الملاحقة القضائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، سيكون من المستحيل تقريبًا المضي في المحاكمة الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الـ5 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.