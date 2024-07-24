أظهر فيديو أُخِذ بعد وقت قصير من محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، أفراد الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون بالقرب من جثة المسلح توماس كروكس في بنسلفانيا.

وفي مقطع الفيديو الحديث الذي نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، وشبكة "سي إن إن" يمكن رؤية أثر الدماء بالقرب من جثة المسلح المتوفى، الذي تم تحديده على أنه توماس كروكس البالغ من العمر 20 عامًا.

أخبار ذات علاقة دقائق قبل الضغط على الزناد.. كروكس استعان بـ"مسيّرة" لاستكشاف تجمع ترامب

أخبار ذات علاقة ترامب يتتبع خيوط وصول كروكس لسطح مبنى واقعة بنسلفانيا

وأظهر الفيديو لقطة للمبنى القريب، وهو ما كان يتحدث عنه مفوض شرطة بنسلفانيا، حيث اكتشف هؤلاء الضباط هذا الرجل لأول مرة، وصوّروه، وأرسلوا اللقطات إلى الشرطة، إذ شاهدوه على دراجة، وشاهدوا حقيبة، وعدّوه مشبوهًا. وهذا هو السبب وراء إرسالهم هذا الفيديو.

ونُشِر مقطع الفيديو الذي التقطته وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بتلر من قبل مكتب السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي، أحد العديد من أعضاء الكونغرس الذين يطالبون بإجراء تحقيق كامل في الحادث.

وأرسل السيناتور الجمهوري من ولاية آيوا الأمريكية، تشاك غراسلي، خطابًا إلى وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية، يطلب فيه مزيدًا من المعلومات. وفق شبكة "سي إن إن".