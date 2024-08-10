أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما صحيفة "نيويورك تايمز" و"سيينا كوليدج"، أن نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية في الولايات المتحدة كامالا هاريس تتقدم على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بـ4 نقاط في 3 من الولايات الحاسمة، وهي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان.

وأشار استطلاعا الرأي اللذان أجريا في الفترة من الـ5 إلى الـ9 من شهر أغسطس/آب الجاري، إلى تقدم هاريس على ترامب بأربع نقاط مئوية في تلك الولايات الثلاث بالحصول على 50% من أصوات الناخبين المحتملين في كل ولاية مقابل 46% لترامب.

وأضاف التقرير أن هامش الخطأ في العينة بين الناخبين المحتملين كان بزيادة أو نقصان 4.8 نقطة مئوية في ميشيجان و4.2 نقطة في بنسلفانيا و4.3 نقطة في ويسكونسن، وإجمالا، تم استطلاع آراء 1973 ناخبا محتملا، وفقًا لوكالة "رويترز".

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وأنهى الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن مسعاه لفترة ولاية جديدة في الـ21 من شهر يوليو/تموز الماضي، وأيد ترشح هاريس للانتخابات الرئاسية، المقررة في الـ5 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، أمام ترامب بعد أداء كارثي في مناظرة أمامه في أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبث انتقال الدفة إلى هاريس الروح في حملة الديمقراطيين التي تعثرت بشدة وسط شكوك بشأن فرص بايدن في هزيمة ترامب أو قدرته على الاستمرار في الحكم في حالة فوزه.

وبسبب دعم الولايات المتحدة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، شهدت تلك الولايات احتجاجات كبيرة ومعارضة ضد إدارة بايدن، خاصة في ميشيغان من بعض الجماعات الليبرالية والإسلامية الأمريكية وجماعات الأمريكيين من أصول عربية.

وصوت نحو 200 ألف شخص من تلك الولايات الثلاث "بغير ملتزم" بدلا من دعم بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، عازين ذلك إلى السياسة حيال غزة.

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وأدلت هاريس علنا ببعض التصريحات القوية بشأن حقوق الفلسطينيين الإنسانية، وأبدت تحولا في النبرة، غير أنها لم تبد أي اختلافات جوهرية في السياسة عن بايدن بشأن غزة.

وأظهرت استطلاعات رأي أن ترامب حقق تقدما على بايدن بما يشمل ولايات حاسمة بعد أداء بايدن في المناظرة، لكن دخول هاريس إلى السباق غير مجرى الأمور.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "إبسوس" ونُشر يوم الخميس الماضي، تقدم هاريس على ترامب على مستوى البلاد بتسجيل 42% مقابل 37% في سباق انتخابات الرئاسة.

وأُجري الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الإنترنت وشمل 2045 بالغا أمريكيا في الفترة من الثاني إلى الـ7 من شهر أغسطس/آب الماضي، وكان هامش الخطأ فيه نحو ثلاث نقاط مئوية.