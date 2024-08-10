أعرب البيت الأبيض، اليوم السبت، عن "قلقه العميق" بعد مقتل أكثر من 90 شخصا في ضربة إسرائيلية استهدفت مدرسة في مدينة غزة، بحسب المسعفين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، في بيان: "نبدي قلقا عميقا حيال تقارير عن مقتل مدنيين في غزة" إثر الضربة، موضحًا أن الولايات المتحدة "طلبت الحصول على مزيد من التفاصيل".

وشدد على أن القصف، الذي أثار تنديدا دوليا "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف لإطلاق النار وصفقة (للإفراج عن) الرهائن، الأمر الذي نواصل العمل بلا كلل لإنجازه".

وتؤكّد إسرائيل أنها استهدفت مقاتلين في حماس داخل المدرسة التي تؤوي نازحين فلسطينيين، لكن الهجوم أثار إدانة دولية.

ولم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى الذي، إذا تم تأكيده، سيكون الأكبر في غارة واحدة خلال عشرة أشهر من الحرب التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بعد هجوم "حماس" على إسرائيل.