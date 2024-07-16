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العالم

إسرائيل تعلن اعتقال 3 عملاء لإيران

إسرائيل تعلن اعتقال 3 عملاء لإيران
أفراد من قوات الأمن الإسرائيليةالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
16 يوليو 2024، 5:31 م

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) توجيه تهمة التجسس لحساب إيران لإسرائيلي، واعتقال شخصين آخرين.

وقال الجهاز، إن إيران سعت في الأشهر الأخيرة إلى تجنيد إسرائيليين للقيام بمهام في إسرائيل، وإن الشخص المتهم رفض تنفيذ جريمة قتل وإضرام نار في إحدى الغابات.

وأضاف الجهاز في بيان، أن "الشين بيت ووحدة التحقيق الدولية التابعة للشرطة اعتقلا ثلاثة إسرائيليين يشتبه في قيامهم بأنشطة أمنية بتوجيه من عملاء المخابرات الإيرانية".

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وتابع أن "أحدهما متهم بالتواصل مع عميل أجنبي".

وبحسب البيان، تم التواصل مع المشتبه به المتهم عبر منصة "تلغرام"، وقام "بمهام" لصالح عميلة تحمل اسم "آنا إيلينا" المستعار.

وقال الشين بيت، إن الاتصال بالإسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابات شخصية افتراضية كان "وسيلة مستخدمة على نطاق واسع من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية".

ووفقا للجهاز: "في الأشهر الأخيرة، عُثر على العديد من الحسابات الشخصية الوهمية التي تستخدمها أجهزة الأمن الإيرانية ومراقبتها، وتم جمع الكثير من المعلومات".

إسرائيلإيران

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