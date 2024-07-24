وجه سياسيون إسرائيليون انتقادات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية قراره بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية الأسبوع، وسط أنباء بأنه ينوي الاحتفال بعيد ميلاد ابنه يائير الذي يعيش في ولاية فلوريدا، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء.

وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيجتمع، يوم الخميس المُقبل، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ثم مع نائبته مرشحة الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، وأن الإمكانية الوحيدة للقاء الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، هو يوم الجمعة المُقبل، كما أنه ليس من الممكن السفر جوًا يوم السبت.

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ومن المُرجح أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، كما أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "من المهم للغاية بالنسبة لإسرائيل أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس بايدن، ومع المرشحين الرئيسين هاريس وترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أعلن أن اجتماعه مع نتنياهو سيعقد، يوم الجمعة، في منزله في فلوريدا، بناءً على طلب نتنياهو، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الاحتفال، يوم الجمعة، بعيد ميلاد نجل نتنياهو، يائير، الذي يعيش في فلوريدا.

وفي ذات السياق، شنت المنظومة السياسية في إسرائيل هجومًا على نتنياهو، واتهمته بتعمد إطالة الزيارة، فيما زعم حزب "هُناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنه "لو كان نتنياهو مهتمًا بالردع والأمن بقدر ما يبذل جهدًا في استغلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، لربما نجح في منع إخفاقات 7 أكتوبر، التي خلّفت آلاف القتلى، ومئات المختطفين".

وقال رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، إن "نتنياهو ذهب إلى الولايات المتحدة في خضم الحرب المُندلعة في قطاع غزة، دون التوصل إلى اتفاق لإعادة 120 مختطفًا لدى حركة "حماس"، متخليًا عن عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم".