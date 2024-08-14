كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن "أسر المئات من الجنود الروس خلال الهجوم الذي تشنه في منطقة كورسك غربي روسيا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وتفاخر زيلينسكي بما اعتبره "مكاسب ميدانية" خلال عملية قواته في كورسك ومنها أسر الجنود الروس، مؤكداً أنه "يمكن مبادلتهم بأسرى حرب أوكرانيين" لدى روسيا.

ورأت الصحيفة أن "تصريحات زيلينسكي تشير إلى أن التوغل في الأراضي الروسية كان جزءًا من استراتيجية للمفاوضات المستقبلية وليس احتلالًا غير محدد المدة".

وفي اتصال مرئي مع قائد الجيش الروسي ألكسندر سيرسكي، شكر زيلينسكي قائده على "ملء صندوق التبادل الأوكراني" بالجنود الروس الأسرى الذين يمكن مبادلتهم بأسرى حرب أوكرانيين.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي، الثلاثاء: "لقد استسلم المئات من الجنود الروس بالفعل، وسيتلقى جميعهم معاملة إنسانية. لم يحظوا بمثل هذه المعاملة حتى في جيشهم الروسي".

وبحسب الصحيفة، اتفقت تعليقات زيلينسكي بشأن الطبيعة التكتيكية لعملية كورسك مع تصريحات مماثلة أصدرتها وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، وهي أن "أوكرانيا لا تنوي الاحتفاظ بالأراضي الروسية التي استولت عليها قواتها في الأيام الأخيرة".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي في مؤتمر صحفي إن "أوكرانيا ليست مهتمة بالاستيلاء على أراضي منطقة كورسك، لكننا نريد حماية أرواح شعبنا".

ورجحت الصحيفة الأمريكية، أن "التوغل في الأراضي الروسية كان جزءًا من استراتيجية للمفاوضات المستقبلية وليس احتلالًا غير محدد الأجل".

وقالت: "رغم النجاحات التكتيكية التي حققتها أوكرانيا، فإن الجيش الروسي لا يزال يتفوق على الجيش الأوكراني من حيث عدد الجنود والأسلحة".