"الناتو" يعلن جاهزية قاعدة أمريكية للدفاع الجوي في بولندا‎

أعلن حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، أن قاعدة أمريكية جديدة للدفاع الجوي في شمال بولندا أصبحت جاهزة لمهمتها.

وتركز مهمة القاعدة على رصد واعتراض الهجمات الصاروخية الباليستية، في إطار درع صاروخي أوسع للحلف، وفق "رويترز".

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، على هامش قمة الحلف، في واشنطن، إن جاهزية القاعدة خطوة مهمة للأمن عبر الأطلسي في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ الباليستية.

وأضاف: "كتحالف دفاعي لا يمكننا تجاهل هذا التهديد. الدفاع الصاروخي عنصر أساسي في المهمة الجوهرية لحلف شمال الأطلسي المتمثلة في الدفاع الجماعي".

وأشار إلى أن الصواريخ الباليستية استُخدمت على نطاق واسع في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووفقاً للحلف، يتمركز النظام الذي يطلق عليه اسم "إيجيس آشور" في بلدة "ريدجيكوفو" شمال بولندا وهو قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

ويهدف درع الدفاع الصاروخي للحلفاء إلى حماية المواطنين والأراضي والقوات في أوروبا من الهجمات الصاروخية الباليستية.

ويؤكد الحلف أن نظام "إيجيس آشور" دفاعي بحت.

ويتمركز نحو 200 عسكري في موقعين للأنظمة الاعتراضية في بولندا ورومانيا.