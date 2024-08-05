وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادا لاذعا لشركات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، قائلا إنها تسعى إلى "تكميم أصوات الشعب الفلسطيني"، بعد أن حجبت تركيا منصة إنستغرام، الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة "رويترز"، تجري تركيا محادثات مع إنستغرام، اليوم الاثنين، بعد هذه الخطوة التي أعقبت اتهام مسؤول تركي كبير لموقع التواصل الاجتماعي بحجب منشورات التعزية في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ونددت تركيا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وانتقدت ما أسمته بدعم الغرب غير المشروط لإسرائيل.

وقال أردوغان، في إشارة إلى مقتل هنية: "نحن نواجه فاشية رقمية لا تتسامح حتى مع صور الشهداء الفلسطينيين، وتحظرها على الفور وتسوق ذلك على أنها حرية".

وانتقد في خطاب ألقاه في العاصمة التركية أنقرة منصات التواصل الاجتماعي في تعاملها بازدواجية مع الأزمة في غزة قائلا: "إنهم يلجؤون إلى الوسائل كلها لإخفاء قسوة إسرائيل وتكميم أصوات الشعب الفلسطيني".

وتقول إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إن حماس منظمة إرهابية، وهي وجهة نظر ترفضها تركيا ذات الأغلبية المسلمة والعضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال متحدث باسم ميتا، الشركة الأم لمنصة إنستغرام، في بيان: "نتيجة لحجب إنستغرام في تركيا، حرم ملايين الأشخاص من وسيلتهم اليومية للتواصل مع العائلة والأصدقاء، ولم تعد الشركات قادرة على التواصل مع عملائها". وأضاف: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادة خدماتنا".

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وفي يوم اغتيال هنية في طهران الأسبوع الماضي، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون منصة إنستغرام؛ بسبب ما وصفه بقرارها حظر منشورات التعزية في زعيم حماس، واصفا ذلك بأنها محاولة "رقابة واضحة وجلية".

واتهمت إيران وحماس إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة هنية بعد ساعات من حضوره تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها.

وتحتل تركيا المرتبة الخامسة في العالم من حيث استخدام إنستغرام، بأكثر من 57 مليون مستخدم، بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا، وفقا لمنصة البيانات ستاتيستا.

وقال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو في منشور على إكس إن تركيا عبرت عن بعض الحساسيات فيما يتعلق بالامتثال للقوانين التركية في اجتماع سابق مع ممثلي إنستغرام الأسبوع الماضي.

وتقدر شركة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" أن حجب إنستغرام يكلف الاقتصاد التركي نحو 11.5 مليون دولار يوميا.

وقال نائب رئيس جمعية الأعمال التجارية الإلكترونية التركية إمري إكميكجي إن تقديرات الجمعية تشير إلى أن الشركات التركية تدر حوالي 900 مليون ليرة (27 مليون دولار) من الإيرادات من إنستغرام يوميا.

وأوضح أنه إذا استمر الحجب، فسوف يتحول كل البائعين والمستخدمين إلى منصات أخرى تدريجيا.

وأضاف: "نأمل أن يكون الاجتماع إيجابيا، وأن تتمكن الأطراف من إيجاد حل. هذه ليست مجرد قضية سياسية، بل هناك أيضا تأثير تجاري".