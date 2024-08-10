قالت قناة "كان" العبرية، إنّ عشرات المسيّرات أطلقتها ميليشيا حزب الله نحو الجولان والجليل في وقت واحد، معتبرة أن "الهجوم هو الأكبر بالمسيرات منذ أشهر".

وذكر الإعلام العبري، أن عشرات المسيّرات "الانتحارية" تتجول "بحرية" في الجليل والجولان، وسط دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الشمال.

وتخطت المسيّرات، بحسب الإعلام العبري، مسيرها إلى ما بعد صفد، المدينة الواقعة في منطقة الجليل، لأول مرة، لتدوي صافرات الإنذار في أكثر من 30 مستعمرة إسرائيلية في الجليل الغربي والأعلى، وصولًا إلى مشارف طبريا شرقاً، وفي عمق أكثر من 20 كيلومتراً خشية من عبور مسيّرات من لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات، واندلاع حرائق بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من لبنان نحو عشرات المستوطنات، مبينة أن صفارات الإنذار دوت في قاعدة عسكرية قرب بلدة "المغار" بالجليل الأسفل.

وتواردت أنباء عن انفجار عدد من الطائرات المسيرة في مهبط "روش بينا" قرب صفد، واندلاع حرائق بينما تتعامل نجمة داوود الحمراء مع 5 إصابات خطيرة، وبيّنت لقطات أن أحد الصواريخ الاعتراضية انفجر قبل سقوطه على الأرض بأمتار قليلة.

فيما أعلن مركز الطوارئ في الشمال نشوب 5 حرائق في مناطق متفرقة من الجليل والجولان، بعد الهجوم بالمسيرات والصواريخ من لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم السبت غارتين على عيتا الشعب والمنطقة بين بلدتي حانين وعين إبل، كما استهدف بلدة الخيام وأطراف حانين.