وقع خلاف حاد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه المستقيل غابريال أتال، أوصل العلاقة بينهما إلى مرحلة "اللاعودة"، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن ماكرون وجه كلمات قاسية للغاية إلى أتال، قائلا: "لا يوجد فضل لمن يفكر في 2027 قبل 2024"، في إشارة إلى تطلع أتال إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تحدي تعليمات ماكرون

وذكرت "لوباريزيان" أن ماكرون كان غاضباً من أتال بعد قرار تعليق تعديل قانون التأمين ضد البطالة دون استشارته، إضافة إلى ترشحه المعلن لرئاسة مجموعة ماكرون في البرلمان، في تحد لتعليماته بشأن الانتظار حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

ورأت الصحيفة الفرنسية أن موقف ماكرون لم يكن هشًاً إلى هذا الحد من قبل، موضحة أنه من الصعب التنبؤ بالتطورات السياسية المقبلة.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه بانتهاء "الهدنة الأولمبية" التي أعلنها ماكرون، سيكشف النقاب عن رئيس الوزراء المستقبلي، موضحة أن ماكرون يجري نقاشًا مع أحد المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء بتكتم تام.

السيناريو الأصعب

وأوضحت أن أحد أسباب الخلافات العميقة بين ماكرون ورئيس وزرائه أنه لم يستشره قبل حل البرلمان الفرنسي، كذلك لم يتوقع ماكرون حدوث ذلك السيناريو الأصعب وهو غياب الأغلبية، ما وصفته الصحيفة الفرنسية بأنه وضع معقد على أقل تقدير.

وفي تقرير آخر لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قالت إن ماكرون الذي يقضي عطلته الصيفية في قلعة فورت بريجانسون، قام بتحسين خطته الخاصة بمنصب رئاسة الوزراء، موضحة أنه يخشى تطورات بقية فترة ولايته التي تمتد لخمس سنوات.

وفي 30 يوليو/تموز، وصفت صحيفة لوموند المرشح المثالي في نظر رئيس الجمهورية بأنه "توافقي، يرضي اليسار واليمين معاً، ويستطيع تطبيق سياسة التعايش التي ينص عليها الدستور الفرنسي حال غياب الأغلبية البرلمانية".

وبحسب ما كشفته صحيفة "لو باريزيان"، فإن المرشح للمنصب يجب أن يستوفي معيارين آخرين: "ألا يستطيع الفرنسي أن يقول إنه صديق لماكرون" و"ألا يكون لديه طموحات (رئاسية) لعام 2027".