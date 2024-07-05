غرانت شابس أول نائب من "المحافظين" يخسر عضوية البرلمان البريطاني

أفادت مصادر، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خسر مقعده في البرلمان، وفق "فرانس برس".

وهُزم شابس في دائرته الانتخابية بشمال لندن، أمام مرشح حزب "العمال"، ليصبح أول شخصية من حكومة "المحافظين" يخسر مقعده في البرلمان.

وشابس شخصية بارزة في حزب "المحافظين"، الذي يتولى السلطة منذ 14 عامًا، وهو واحد من المؤيدين المخلصين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ريشي سوناك.

وكان شابس مسؤولاً عن وزارة الدفاع منذ آب/ أغسطس 2023، بعد أن تولى وزارات عدة مهمة في السنوات الأخيرة.

وأعيد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته ريشي سوناك نائباً في البرلمان.

وحافظ وزير المالية البريطاني جيرمي هانت على مقعده البرلماني، وعلى خطاه حافظت وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان على مقعدها عن حزب "المحافظين".