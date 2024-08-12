حضّت الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون، الاثنين، إيران على التراجع عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل، مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك من شأنه أن يشعل فتيل حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وتكثفت الجهود الدولية لتجنب هجوم إيراني رداً على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران، قبل أيام.

ووجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان مشترك، مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تحذيراً لطهران.

وقال القادة في البيان بعدما تحدثوا هاتفياً: "دعوْنا إيران إلى التراجع عن تهديداتها المتواصلة بشن هجوم عسكري على إسرائيل وبحثنا العواقب الخطيرة على الأمن الإقليمي حال تنفيذ هجوم من هذا النوع".

وحذّر البيت الأبيض، الاثنين، من أن إيران قد تشن مع وكلائها "هجمات كبرى" على إسرائيل هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن "التقييم الإسرائيلي مماثل".

ومع تواصل المساعي الدبلوماسية لتجنيب المنطقة نزاعا أوسع نطاقاً، أجرى كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس اتصالاً بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لحض إيران على احتواء التصعيد.

لكنّ بزشكيان أكد أن لبلاده "حق الرد" على أي هجوم يستهدفها.

وجاء مقتل هنية غداة اغتيال إسرائيل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في تطور وضع المنطقة على فوهة بركان.