يختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن مسيرته السياسية، بكلمة يلقيها، الإثنين، خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، قبل أن ينسحب مفسحاً المجال لتسمية نائبته كامالا هاريس مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبعد أقل من شهر على انسحابه المفاجئ من السباق، وصعود هاريس اللافت، يخصّ الديمقراطيون الرئيس بتكريم يليق بسنواته المديدة في السياسة، يشارك فيه المسؤولون أنفسهم الذين ساهموا في دفعه إلى الخروج بسبب مخاوفهم بشأن وضعه الصحي وسنّه.

وستظهر هاريس لفترة وجيزة بجانب بايدن على المسرح بمناسبة إلقاء خطابه الوداعي، في لحظة رمزية تصوّر وحدة الصف بين الديمقراطيين بشأن خلافته في البيت الأبيض، وفق "فرانس برس".

وقال بايدن، الأحد، إنه يشعر بـ"الارتياح، ارتياح حقيقي" بشأن خطابه، بعدما أمضى عطلة نهاية الأسبوع يضع اللمسات الأخيرة عليه مع مساعديه المقربين في "كامب ديفيد"، المنتجع الرئاسي بولاية ميريلاند الريفية.

وستعتلي السيدة الأولى جيل بايدن (73 عاما) المنصة في شيكاغو قبل زوجها، الذي ستقدّمه ابنته آشلي.

وستكون كلمة الرئيس مقدمة لهاريس التي تلقي، الثلاثاء، خطاب قبول ترشيحها، وهو ما كان الرئيس يستعد للقيام به شخصياً، قبل بضعة أسابيع فحسب.

ولن يبقى بايدن لحضور خطاب نائبته كامالا هاريس، بل سيعود مباشرة بعد كلمته، ليبدأ عطلة تستمر 6 أيام في كاليفورنيا، فيما يتواصل المؤتمر من دونه.