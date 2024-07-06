بزشكيان: نسعى لـ"فك عُقد" إيران بإشراف خامنئي

أكد الرئيس الإيراني المُنتخب مسعود بزشكيان، أنه سيعمل على فك ما وصفها بـ"العقد والتحديات"، التي تواجه إيران بالاعتماد على توجيهات وإشراف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن بزشكيان التقى بعد ظهر اليوم السبت، المرشد علي خامنئي في مكتب الأخير، الذي هنأ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

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وعبر خامنئي عن ارتياحه للاتجاه المتزايد للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات، معربًا عن أمله في أن يتمكن بزشكيان من استخدام طاقات الشعب وقدرات البلاد العديدة الأخرى في طريق التقدم.

وتوجه بزشكيان برفقة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف ووزير الاتصالات الأسبق محمد جواد آذري جهرمي إلى مرقد مؤسس النظام روح الله الخميني جنوب العاصمة طهران.

وقال بزشكيان من مرقد الخميني أمام حشد من أنصاره "لم أعدكم كذبًا في هذه العملية الانتخابية ولم أقل كلمة غير صادقة"، مضيفًا "أشكر المرشد خامنئي ولولا حكمته لم نكن نستطيع أن نصل لهذه الفرصة".

وأوضح "أمامنا امتحان كبير من التحديات ومن الصعاب لتحقيق حياة كريمة للشعب الإيراني، ونسعى لفك العقد التي تواجهنا بإشراف القائد وحكمته".

وأكد بزشكيان أن "أصواتكم عهد في عنقي، وأحتاج لعونكم ولعون القيادة الحكيمة للعمل في ظل هذه الظروف الصعبة"، مطالبًا البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه التيار المتشدد بضرورة دعم الحكومة القادمة لمواجهة العقبات.

وخاطب بزشكيان الإيرانيين قائلًا: "أنا رئيس للجمهورية وجئت من أجل إيران لجعلها بلادًا مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعتها، ويجب أن نفتح صفحة جديدة وأن نتحد من أجل الوطن".