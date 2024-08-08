ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاستعدادات الإيرانية لشن هجوم على إسرائيل، ردًّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية على أراضيها، تبدو أقل من المتوقع، مشيرة إلى أن "حزب الله" أقرب لشن "هجوم مستقل" في وقت "قريب".

ونقلت الهيئة عن مصادر أمريكية قولها إن إيران ربما تكون بصدد إعادة دراسة ردها على اغتيال هنية، فيما يتعلق بشن هجوم متعدد الجبهات على إسرائيل، وأن الولايات المتحدة تعمل على مسارين، الأول هو فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع طهران، والثاني حشد حلفائها لدفع إيران لإعادة دراسة قرارها بشن الهجوم.

اغتيال لا يستوجب حربا

وتحدثت هيئة البث، عن رسائل تحذيرية أمريكية لإيران بأن هجومًا واسع النطاق على إسرائيل سيفاقم التوتر في المنطقة، ويزيد مخاطر اندلاع صراع عسكري مباشر بين طهران وتل أبيب.

أخبار ذات علاقة الدبلوماسية والقوة.. عوامل تربك حسابات الرد الإيراني

وتضغط الإدارة الأمريكية على إيران من زاوية أن اغتيال هنية نُفّذ عبر قنبلة زُرعت في مقر إقامته، وفُجرت عن بُعد، ولم تكن ضمن هجوم واسع النطاق، أي إن واشنطن تفسر اغتيال هنية بهذه الطريقة على أنه لا يستوجب كل هذه المخاطرة.

وأضافت هيئة البث، أن الرسائل الأمريكية للإيرانيين تنص على أن مقتل هنية لم يكن مصحوبًا بسقوط مدنيين إيرانيين، فيما ترجح "الهيئة" أن إيران اقتربت كثيرًا لمنهج التفكير الذي تتبعه واشنطن بهذا الصدد، مع أنها تنفي ذلك.

المصادر الأمريكية التي لم تكشف عن هويتها، أشارت إلى أن التوقعات عقب تلك الرسائل هي أن إيران سترد بشكل ما على مقتل هنية، ولكن يبدو أنها تعيد التفكير في طبيعة الرد، فيما لا تتوقع واشنطن أن يكون الرد الإيراني فوريًّا.

لا موعد محددا

واقتبست هيئة البث جزءا من تحليل دافيد إغناتيوس، في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الذي أشار إلى أن مصادر في البيت الأبيض على ثقة بأن جهود الرئيس جو بايدن وضغوطه على طهران لعدم التصعيد استكملت، وأن إيران ربما تعيد دراسة خططها للرد بجدية.

ورغم ذلك، نقلت عن مصدر أمريكي مطلع، لم تكشف هويته، أن بايدن ونائبته كامالا هاريس تلقيا إفادة من طاقم الأمن القومي، بأنه لا تقديرات واضحة بشأن موعد الرد الإيراني.

بوتين في الصورة

وأردفت أن الاستخبارات الأمريكية تتوقع سيناريو موجتين هجوميتين، واحدة من "حزب الله"، والثانية من إيران ووكلائها الآخرين، ولكن من غير الواضح للاستخبارات الأمريكية من سيشن الهجوم قبل الآخر.

هيئة البث أشارت أيضًا إلى مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن يكون الرد على اغتيال هنية مصحوبًا بضبط النفس، وقالت إنه أوصى الإيرانيين بعدم شن هجمات ضد أهداف مدنية في إسرائيل.

الطريقة الوحيدة لمنع الحرب

في غضون ذلك، حذر خبير إسرائيلي في الشأن الأمريكي، وكبير باحثي معهد السياسات والإستراتيجية في جامعة رايخمان الإسرائيلية، وهو شاي هار تسفي، من أن الخوف الأكبر للإدارة الأمريكية هو أن الهجوم المحتمل من جانب إيران ووكلائها سيكون هجومًا واسع النطاق، أكبر من هجوم أبريل/ نيسان الماضي؛ ما يعني ردًّا مضادًّا سيقود إلى حرب واسعة في المنطقة.

تلك الرؤية التي عرضتها صحيفة "معاريف" الخميس، تقول إنه لهذا السبب يعمل الرئيس الأمريكي على حشد ائتلاف دولي واسع قدر الإمكان، خشية تعرض إسرائيل لضربات كبيرة وتدهور الأمور إلى حرب واسعة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية وجهت رسائل ردع للإيرانيين، سواء عبر التعزيزات العسكرية أو عبر المسارات الدبلوماسية.

وأعرب عن قناعته بأنه لو وصل أطراف حرب غزة إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فإن تلك هي الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الرد، ونهاية التصعيد على الجبهة الشمالية ووقف الحرب متعددة الجبهات.