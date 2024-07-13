اعتبر تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية أن الانتخابات البريطانية والفرنسية والانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة، كشفت أن "الديمقراطية التمثيلية" باتت في خطر.

وقال التقرير، إنّ تساؤلات أثيرت حول هذا الموضوع مع إجراء الانتخابات التشريعية في بريطانيا وفرنسا، ومع الانتخابات المرتقبة بعد أشهر في الولايات المتحدة.

وأوضح أنه "في المملكة المتحدة، يبدو الأمر بداهة أن الانتخابات العامة الأخيرة، والتي جاءت بحزب العمال إلى السلطة، تثبت أن النظام البرلماني والديمقراطي يعمل على نحو سليم: حزبان كبيران يواجهان بعضهما البعض، ولكل منهما زعيم معين بشكل واضح، والنتيجة أغلبية مطلقة قوية في البرلمان".

وأضاف: "لكن في هذا المشهد الذي قد يبدو مثاليا نرى أيضًا ظهور مجموعة قومية ومعادية للمهاجرين، وهي "إصلاح المملكة المتحدة"، ورغم أنها لم تحصل إلا على عدد قليل من المقاعد في مجلس العموم، فإنها حصدت 14% من الأصوات، وهذا دليل على أن الإغراء الشعبوي آخذ في التزايد، حتى في هذا البلد الذي كان بمثابة مقدمة للديمقراطية البرلمانية"، وفق تعبيره.

وأكد التقرير أنّ "فرنسا ليست بعيدة عن أزمة نظام، فنتيجة هذه الانتخابات، الناجمة عن قرار رئيس الجمهورية حل البرلمان، تكشف عن انقسام البرلمان إلى ثلاث كتل أقليات ترفض، في الوقت الراهن، العمل معاً لتشكيل ائتلاف، وهو ما يترك البلاد دون إمكانية تشكيل رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة والحصول على أغلبية في الجمعية الوطنية".

وتابع أنه "على عكس المملكة المتحدة، يوجد في فرنسا الرئيس، لكنه جزء من المشكلة، فهو الذي قرر حل المجلس السابق؛ ولذلك فإن الانسداد في هذه المرحلة هو الذي قد يؤدي في النهاية إلى أزمة النظام دون حل سريع"، وفق تقديره.

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وأشار إلى أن "نظام التصويت بالأغلبية هو الذي يمر بأزمة؛ لأنه لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح إلا مع كتلتين كبيرتين، مع طموحات الجميع للانتخابات الرئاسية في 2027".

وفي الولايات المتحدة "تتشكل الأزمة السياسية حول شخصية وأفعال رئيس الولايات المتحدة، وحتى لو لعب الكونغرس دورًا مهمًّا للغاية كقوة مضادة، فإن جو بايدن يظل شخصية مركزية في النظام السياسي الأمريكي"، كما يقول التقرير.

وأوضح التقرير أنه "بين سلوك دونالد ترامب، الذي ساهم في تفاقم عدم الثقة في الأداء الديمقراطي في 6 يناير 2021 أثناء الهجوم على مبنى "الكابيتول"، والذي يمكن أن يعود إلى السلطة في نوفمبر المقبل، وبين جو بايدن المنهك المسنّ والمتعب والمتمسك بترشيحه، من المحتمل أن يكون هناك خطر على الديمقراطية".

وخلص التقرير الفرنسي إلى أنّ النظام التمثيلي في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يواجه صعوبات بدرجات متفاوتة، ما يثير "سرور" ما سماها "الأنظمة الاستبدادية"، مشيرا الى روسيا والصين بالدرجة الأولى.