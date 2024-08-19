أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، السيطرة على بلدة زاليزني القريبة من توريتسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، إذ يحقق تقدما متواصلا، بمعزل عن الهجوم المباغت الذي تشنه القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية "حررت واحدة من كبرى بلدات منطقة دزيرجينسك (توريتسك بحسب تسميتها الأوكرانية)، بلدة أرتيوموفو (زاليزني بالأوكرانية)"، وفق ما نقلت "روتيرز".

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وأظهرت خريطة حديثة نشرها "معهد دراسات الحرب" في واشنطن تحقيق القوات الروسية مكاسب بالقرب من بلدة دونيتسك التي كانت نقطة محورية للقتال في منطقة دونباس الشرقية.

ووفقًا لما ذكره المعهد، بذلت قوات موسكو جهودًا مكثفة لتطويق القوات الأوكرانية في اتجاه بوكروفسك، غرب أفدييفكا، المدينة التي استولت عليها موسكو، في فبراير/ شباط، بعد أشهر من القتال العنيف.

وقال المعهد في تقريره لأحدث المستجدات على جبهات القتال الروسية الأوكرانية، إن القوات الروسية "حققت، مؤخرًا، تقدمًا تكتيكيًا كبيرًا شمال غرب أفدييفكا".