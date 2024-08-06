أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة "لن تتسامح" مع أيّ هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي، غداة إصابة 5 عسكريين أمريكيين ومتعاقدين أمريكيّين، جميعهم حالتهم مستقرة، في قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد في العراق، في هجوم هو الثالث خلال أقلّ من شهر.

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وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي في أنابوليس: "لا تخطئوا الظنّ: الولايات المتّحدة لن تتسامح مع أيّ هجوم على قواتنا في المنطقة"، وفقًا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

وفي بيان أصدره البنتاغون بشأن اتصال جرى بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت، ووصفت الوزارة الأمريكية القصف الصاروخي بأنّه "هجوم شنّته ميليشيا موالية لإيران على قوات أمريكية"، مشيرة إلى أنّ الوزيرين حذّرا من أنه "يشكل تصعيدًا خطيرًا".

وتكرّرت هذه الهجمات بعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لكن وتيرتها تراجعت بشكل كبير لاحقًا.

ويأتي هجوم، الاثنين، مع ازدياد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة في حال شنت إيران وحلفاؤها هجومًا على إسرائيل ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقيادي عسكري كبير في ميليشيا حزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.

وزادت عمليتا الاغتيال المخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس.